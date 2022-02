Grootste regelwijziging ooit: dit verandert allemaal aan nieuwe F1-bolides

Spannender, onvoorspelbaarder en spectaculairder. Met dat doel in het achterhoofd voerde de Formule 1 de grootste reglementswijziging in zijn geschiedenis in. Teams moesten aan de tekentafel op een blanco pagina herbeginnen. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen nu de teams hun nieuwe wagens presenteren.

Lewis Hamilton en Max Verstappen voerden van Bahrein tot Abu Dhabi een verbeten strijd om de wereldtitel. De Mercedes en Red Bull waren razendsnel, maar het aloude probleem bleef: dicht bij elkaar racen was onmogelijk. Door een overdaad aan flapjes en vleugeltjes creëerden de F1-bolides zo veel troebele lucht dat het voor een achtervolger aartsmoeilijk was om in het spoor van de voorligger te blijven. Concreet: op 20 meter van hun voorligger verloren F1-rijders al 35 procent van hun downforce, de neerwaartse kracht die de wagen tegen het circuit plakt. Op 10 meter was dat zelfs al een verlies van 46 procent. Probeer dan maar eens in te halen. Dat moest anders, besloot de Internationale Automobielfederatie (FIA). Met een revolutie in de aerodynamica van de wagen moet de F1-strijd in 2022 zo mogelijk nog spannender worden. Al moesten de teams hun bolides daarvoor wel vanaf nul heruitvinden. Vandaag stelt Red Bull zijn resultaat voor, de komende weken volgen de andere (top)teams.

Voorvleugel

Schrik niet als de volgende woorden enkele keren terugkomen: eenvoudiger en minder luchtverstoring. Met die basisprincipes ging de FIA namelijk aan de slag om de F1-bolides heruit te vinden. Te beginnen met de voorvleugel en de neus, een grote boosdoener in het creëren van "vuile lucht". Terwijl de voorvleugel vroeger met een tussenstuk (Y250 voor de liefhebbers) werd verbonden met de neus, wordt het nu één geheel. De constructeurs mogen nu nog maar maximaal 4 horizontale elementen rechtstreeks met de neus verbinden. Ook de zijkant van de voorvleugel - de zogenaamde end plates - veranderen: ze worden puntiger. Het doel? U kunt het al raden: minder troebele lucht creëren achter de wagen.

De achtervleugel

Met hetzelfde doel werd ook de achtervleugel aangepakt: met de eenvoudigere, ronde vorm wordt de rijwind hoger de lucht in geduwd, over de achtervolgers. Zo kunnen de jagers dichter bij hun prooi blijven. Heeft de Formule 1 dan nog wel DRS nodig? Met DRS - ofwel Drag Reduction System - kunnen rijders hun achtervleugel open en dicht klappen om tijdelijk de luchtweerstand te verminderen en dus gemakkelijker in te halen. Maar met de aerodynamische revolutie zal het nut van DRS fel verminderen. "De ideale situatie is dat we DRS niet meer nodig hebben", gaf Pat Symonds, de hoofdingenieur van de F1, al toe. Toch wordt er nog geen afscheid van genomen in 2022. De kans is groter dat DRS in 2024 verdwijnt.

De vloer

Geloof het of niet, maar de grootste revolutie vindt zowaar plaats onder de bolide. De nieuwe 3D-vloer moet downforce creëren zonder de airflow - de luchtstroom achter de bolide - te verstoren. Met twee tunnels onder de wagen, die versmallen en verbreden, wordt een vacuüm gecreëerd dat de bolide tegen het asfalt zuigt, ook wel het grondeffect genoemd. Die neerwaartse onderdruk is misschien wel de meest ingrijpende verandering voor de constructeurs. Al zal Mercedes ook voor de uitdaging staan om een kortere wagen te ontwerpen. De wielbasis - de afstand tussen de voor- en achterwielen - mag niet langer zijn dan 3,6m. De Duitsers zullen dus ergens 12 centimeter van hun bolide moeten knippen. De resultaten van al die wijzigingen mogen er wel zijn. Herinner je je nog het verlies van downforce van 36% op 20 meter en 46% op 10 meter? Bij de nieuwe generatie bolides zal dat nog maar 4% en 18% zijn.

Banden

Ook bandenleverancier Pirelli moest aan de slag, want in 2022 schakelt de Formule 1 over van 13-inch banden naar 18-inch banden. De grotere velgen zouden minder snel oververhitten, waardoor het opnieuw mogelijk is om dichter bij elkaar te racen. En daar blijft het niet bij: boven de banden komen vleugeltjes - winglets - en op de banden komen wieldoppen. We vallen in herhaling: opnieuw moet het helpen om de airflow zo zuiver mogelijk te houden. Tot slot worden ook de vering en ophanging vereenvoudigd. De voorwielophanging wordt lager en rechter. Een nadeel voor Mercedes dat in 2021 met een hoge ophanging over het circuit scheurde.

En de motor dan?

Alle aspecten van een F1-wagen werden grondig hertekend, behalve de 1.6 liter turbo-hybride motoren. Dat reglement wordt zelf in steen gebeiteld tot en met 2025. De fabrikanten mogen tot dan nauwelijks iets veranderen aan hun ontwerpen, dus het is belangrijk om in 2022 zo goed mogelijk uit de startblokken te schieten. Toch nog een kleine aanpassing: in 2022 moeten F1-wagens verplicht rijden op E10, brandstof met 10 procent ethanol dat bovendien op een duurzame manier moet worden geproduceerd. Het moet helpen om het weinig groene imago van de F1 op te smukken.

Voorstelling nieuwe wagen

Team Datum Haas 4 februari Red Bull 9 februari Aston Martin 10 februari McLaren 11 februari AlphaTauri 14 februari Williams 15 februari Ferrari 17 februari Mercedes 18 februari Alpine 21 februari Alfa Romeo 27 februari

Testen maar

Ook na de voorstellingen zal het koffiedik kijken zijn hoe de verhoudingen tussen de teams zullen zijn in 2022. Van 23-25 februari mogen de teams al een eerste keer warmdraaien op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Van 10-12 maart volgt dan het officiële testweekend in Bahrein om de laatste bouten en moeren vast te draaien. Op 20 maart staat dan de eerste GP van het seizoen op het programma in Bahrein.