Op welke brandstof racen Formule 1-auto's? En hoeveel gaat er in de tank?

De brandstofprijzen swingen de pan uit en dat zadelt ook de Formule 1-teams op met oplopende kosten. Extra uitgaven die ze wel kunnen missen, net nu er een plafond op hun budget is gezet. Maar op welke brandstof rijden de F1-bolides eigenlijk? En hoeveel liter hebben ze nodig voor een race? Een duik in het dure goedje.

Formule 1-brandstof in een notendop

F1-auto's tanken gemiddeld 120 tot 150 liter voor een race

voor een race een krachtigere en zuiverdere versie van Euro 95- benzine

en zuiverdere versie van Euro 95- de brandstof zit niet in een tank, wel in een stevige zak

een coureur moet finishen met minstens 1 liter

alle Formule 1-auto's verbruiken een heel seizoen ongeveer evenveel brandstof als 1 Boeing tijdens een transatlantische vlucht

Hoeveel brandstof verbruikt het Formule 1-circus?

Wie vandaag zijn wagen volgooit aan het tankstation, trekt grote ogen als het rekeningetje eruit rolt. De recordprijzen baren ook de F1-teams zorgen, zeker nu ze nog maximaal 140 miljoen dollar (ruim 128 miljoen euro) mogen uitgeven aan hun bolides. Maar hoeveel brandstof hebben de teams eigenlijk nodig om een race af te werken zonder stil te vallen? Elke F1-bolide mag maximaal 110 kilogram brandstof aan boord hebben voor een Grote Prijs. Kilo? Aangezien het volume van brandstof afhankelijk is van de temperatuur en het F1-circuit ongeveer alle uithoeken van de wereld aandoet, rekenen ze in de F1-garages in kilo's, veel betrouwbaarder. Maar voor wie toch wil vergelijken: ongeveer 120-150 liter brandstof per race. Tot en met 2009 konden de rijders nog brandstof bijtanken tijdens een pitstop, maar dat werd vanwege veiligheidsredenen afgeschaft. In de GP van Brazilië was het team van McLaren zo gehaast om Heikki Kovalainen voor Kimi Räikkönen te houden dat ze de Fin lieten vertrekken met de brandstofslang nog in zijn bolide, met een zware brand tot gevolg.

Sinds 2010 vertrekken de F1-bolides dus met een bomvolle tank, al is dat in een F1-auto eerder een brandstofzak van kevlar en rubber achter de cockpit, die bestand is tegen zware crashes. Maar niet elke race - ongeveer 305 km - hebben de rijders de volle 110 kg brandstof nodig om de streep te halen. In een race, waarin elke fractie van een seconde telt, wil je niet eindigen met nog 5 kg overtollige brandstof. Er moet wel minstens 1 liter in de tank overblijven, zodat de wedstrijdjury nog een staal kan afnemen ter controle. De teamingenieurs berekenen dan ook meticuleus per race hoeveel brandstof nodig zal zijn om de streep te halen. De rijder kan in nood ook altijd overschakelen op andere "engine modes", waarbij de motor minder verbruikt, maar ook minder presteert. Ruw geschat verbruiken alle teams samen voor 22 raceweekends ongeveer evenveel brandstof als één Boeing 747 tijdens een transatlantische vlucht. Dat lijkt al bij al nog mee te vallen... Maar om het hele F1-circus ter plaatse te krijgen, zijn voor elke race wel ongeveer 6 à 7 cargovliegtuigen nodig. Net iets minder duurzaam.

Welke brandstof gebruiken ze in de Formule 1?

In zijn streven om de sport duurzamer te maken, schakelt de Formule 1 dit seizoen over van benzine E5 naar E10. Dat wil zeggen, benzine die in plaats van 5 procent bio-ethanol nu het dubbele bevat. Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam wordt geproduceerd uit biomassa, zoals maïs, tarwe, suikerbiet en rogge. De verbranding ervan stoot gemiddeld ruim 60 procent minder CO2 uit vergeleken met benzine. De omschakeling van E5 naar E10 lijkt een voetnoot in de grootste regelwijziging ooit in de Formule 1, maar toch noemde Mercedes het "de grootste verandering sinds 2014". Dat komt omdat de brandstof voor elk team anders samengesteld is, specifiek ontwikkeld volgens de noden van hun motor. Zo werkt Mercedes samen met Petronas, Ferrari met Shell en Red Bull en AlphaTauri met ExxonMobil (hier beter bekend aan als Esso). Een F1-bolide kan perfect racen op de brandstof die wij dagdagelijks tanken, maar de prestaties zijn dan niet optimaal. Dat hebben ze overigens al eens getest: met gewone brandstof waren de F1-bolides ongeveer 0,9 seconden trager per ronde. Vergelijk het met het verschil tussen een confectiekostuum en een kostuum op maat. Door de chemische samenstelling van hun brandstof specifiek af te stemmen op hun motor, halen de teams het maximale uit hun krachtbron.

Hoe zit het met de duurzame toekomst?