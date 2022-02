OVERZICHT: Dit zijn alle F1-bolides voor 2022 (en de opvallendste verschillen)

De sleutel mag in het contact, want vanaf vandaag kunnen alle F1-teams hun nieuwe creatie drie dagen lang testen op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Hoog tijd om de ontwerpen van de F1-bolides onder de loep te nemen. Wat zijn de opvallendste verschillen?

Met een nieuw regelboek hoopt de Internationale Automobielfederatie (FIA) de Formule 1 ook de komende seizoenen razendspannend te houden. Alle teams moesten helemaal opnieuw beginnen aan de tekentafel, maar door de strakke regels werd gevreesd dat alle F1-wagens te veel op elkaar zouden lijken. Veel ruimte om buiten de lijntjes te kleuren kregen de constructeurs niet. Maar nu 9 van de 10 renstallen hun bolide hebben voorgesteld - Alfa Romeo houdt het nog wat langer spannend - is het duidelijk dat we allesbehalve eenheidsworst hebben gekregen. Alle teams hebben de nieuwe regels op een volledig andere manier geïnterpreteerd. Tijdens de eerste wintertest in Barcelona zullen de teams snel ontdekken of hun berekeningen ook in de praktijk een snelle wagen hebben opgeleverd.

Wat is de beste vorm?

Hoe pas je alle onderdelen in een zo aerodynamisch mogelijke vorm? Dat was misschien wel het belangrijkste vraagstuk waar de F1-ingenieurs hun hoofd over moesten breken. Omdat de voor- en achtervleugels door de nieuwe regels sterk vereenvoudigd zijn, ging er nu duidelijk meer aandacht naar de zijkant van de F1-bolides. Meer bepaald naar de sidepods. De sidepods zijn de luchtinlaten, waarin de radiatoren verwerkt zitten. Die moeten zo aerodynamisch mogelijk zijn, maar toch voldoende lucht happen om de motor af te koelen. Ferrari koos opvallend voor zeer brede sidepods, terwijl het in 2021 nog de trend was om ze zo slank mogelijk te houden. Bovendien zit er aan de bovenkant van de felrode sidepods een soort van kuip. Een geniale uitvinding of een misser?

Links: de brede sidepods van Ferrari, Rechts: de smallere variant van Haas.

Pushrods of pullrods?

De voorbije seizoenen moesten de F1-teams niet lang nadenken over hun voorwielophanging: pushrods, altijd pushrods. Dat is een duwstang die van de onderkant van het wiel naar de bovenkant van de neus loopt (zie links op de foto). Maar omdat ook de regels voor de ophanging grondig veranderden en het aerodynamische voordeel van een pushrod wat is verdwenen, grasduinden sommige teams in het archief. McLaren en (hoogstwaarschijnlijk) ook Red Bull haalden de pullrod van onder het stof - voor het laatst gebruikt door Ferrari in 2015. Daarbij loopt een trekstang van een hoog punt van het wiel naar een laag punt van de bolide, het omgekeerde van een pushrod dus. Levert dat tijdswinst op?

De ophanging van Mercedes (links) loopt van onder naar boven, bij McLaren (rechts) is het omgekeerd.

Een gouden uitvinding?

Eén geniale uitvinding kan een wereld van verschil maken. Vraag dat maar aan Brawn GP. Ross Brawn, de voormalige technisch directeur van Ferrari, kocht in 2008 het sukkelende Honda-team voor een appel en een ei en snelde in 2009 met Jenson Button meteen naar de wereldtitel. Het geheim? De dubbele diffuser, het onderdeel dat de luchtstroom achteraan regelt. Het leverde Button zo veel voordeel op dat hij 6 van de eerste 7 races op zijn naam schreef. Tegen dat de concurrentie het snufje had gekopieerd, had Button al voldoende voorsprong om zijn eerste en enige wereldtitel te veroveren. Vanaf 2010 werd de dubbele diffuser verboden in de F1. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de F1-teams hun definitieve ontwerpen zo lang mogelijk geheim willen houden. Er moet maar één ingenieur een gouden uitvinding doen. Krijgen we ook dit jaar zo'n verrassing? Ferrari ontwierp alvast een neus in twee onderdelen en bij Aston Martin en McLaren wijkt de voorvleugel af van de andere ontwerpen. Afwachten of ze daarmee de loterij hebben gewonnen.

Overzicht: de 10 F1-bolides van 2022

Red Bull

Naam: RB18 Motor: Honda Rijders: Max Verstappen en Sergio Perez

Mercedes

Naam: W13 Motor: Mercedes Rijders: Lewis Hamilton en George Russell

Ferrari

Naam: F1-75 Motor: Ferrari Rijders: Charles Leclerc en Carlos Sainz

McLaren

Naam: MCL36 Motor: Mercedes Rijders: Lando Norris en Daniel Ricciardo

Alpine

Naam: A522 Motor: Renault Rijders: Fernando Alonso en Esteban Ocon

AlphaTauri

Naam: AT03 Motor: Honda Rijders: Pierre Gasly en Yuki Tsunoda

Aston Martin

Naam: AMR22 Motor: Mercedes Rijders: Sebastian Vettel en Lance Stroll

Williams

Naam: FW44 Motor: Mercedes Rijders: Alexander Albon en Nicholas Latifi

Alfa Romeo

Naam: C42 Motor: Ferrari

Rijders: Valtteri Bottas en Guanyu Zhou

Haas

Naam: VF22 Motor: Ferrari Rijders: Mick Schumacher en Nikita Mazepin