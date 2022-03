5 lessen na F1-testdagen: Hamilton moppert, Red Bull en Ferrari maken indruk

Welke renstal komt eind deze week in polepositie aan de start van het nieuwe Formule 1-seizoen? Red Bull, Ferrari en Mercedes schoven ook na de drie testdagen in Bahrein de favorietenrol van zich af, de ene al wat overtuigender dan de andere. 5 lessen na de laatste oefenrondes voor het echte werk.

1. Mercedes zaait twijfel

Met zijn gezicht op onweer stapte Lewis Hamilton zaterdag de perszaal binnen na zijn laatste oefensessie in Bahrein. De zevenvoudige wereldkampioen klaagde steen en been over de F1-bolide van Mercedes, die moeilijk te besturen zou zijn. Nochtans had Mercedes zijn concurrenten bij de start van de testdagen in Bahrein nog stevig verrast. De Silberpfeilen trokken alle aandacht met zeer slanke sidepods, een radicale update in vergelijking met de testdagen in Barcelona. De sidepods zijn de luchthappers die zorgen voor de koeling van de motor. Voor de ingenieurs is het een uitdaging om de luchtweerstand van de sidepods zoveel mogelijk te beperken, zonder dat de motorkoeling in het gedrang komt. "Het is innovatief wat ze hebben gedaan. Het is heel anders dan wat wij en de anderen hebben", moest ook Red Bull-teambaas Christian Horner toegeven. "Maar of het ook een winnend concept is, moet de tijd uitwijzen." Na drie dagen wist Lewis Hamilton genoeg. "Momenteel denk ik niet dat we zullen meestrijden voor de overwinning", foeterde de Brit. "Ik denk dat iedereen kan zien dat we momenteel niet de snelste zijn."

Maar had Lewis Hamilton ook een reden om te klagen? Met 384 rondjes in de woestijn was Mercedes het meest productieve team in Bahrein, zonder op al te grote technische problemen te stuiten. Toch valt het op dat Hamilton - met 103 poleposities een van de beste rijders ooit in het klokken van een snelle ronde - niet eens in de top 10 staat van snelste rondjes in Bahrein. Zijn ploegmaat George Russell moest vrede nemen met de 5e tijd. De Mercedes W13 leek op de lange rechte stukken ook nog flink op en neer te stuiteren. Het probleem van porpoising, waarbij de downforce wegvalt en de auto omhoog schiet, is dus nog niet opgelost. "We zijn er ons van bewust dat er nog veel werk aan de winkel is. Uitdagingen die we niet in een week zullen oplossen", besloot Hamilton. Al valt dat bij Mercedes altijd met een korreltje zout te nemen.

Vorig seizoen maakte Red Bull een ijzersterke indruk in Bahrein, terwijl Mercedes kampte met balansproblemen. Maar de eerste zege van het seizoen ging naar... Lewis Hamilton.

2. Red Bull en Verstappen maken statement

Max Verstappen liet zich alvast geen zand in de ogen strooien. Het verhaaltje dat "Mercedes geen favoriet is" heeft de wereldkampioen al vaker gehoord. "Als ze dan toch de eerste race winnen, zullen ze zeggen: "We hebben het in een week helemaal omgedraaid. Ik moet het team en de ingenieurs bedanken"", imiteerde Verstappen zijn Britse rivaal. De Nederlander deed veel minder moeite om verstoppertje te spelen in Bahrein. Red Bull werkte de testdagen zonder problemen af en kwam op de slotdag zelfs met een grondige upgrade van zijn RB 18. Een stevige verbetering, leek Verstappen nog eens te willen onderstrepen op de slotdag. Met de zachte banden op zijn bolide gemonteerd verbeterde hij tot twee keer toe de snelste tijd van de testdagen. Het gejubel van de monteurs en de brede glimlach op het gezicht van Helmut Marko, adviseur bij Red Bull, spraken boekdelen. Achteraf deed Verstappen er nog een schepje bovenop door te stellen dat hij nog niet eens "alles" had gegeven. "Maar niemand heeft plankgas gereden", vulde hij aan." Zaterdag zullen we dus pas echt een antwoord hebben na de kwalificaties.

3. Ferrari kan zich niet verstoppen

Krijgen we net als vorig jaar dan een strijd tussen Verstappen en Hamilton? Nee, klonk het bijna unaniem in de pitstraat in Bahrein. Er lijkt een derde hond - of beter gezegd: een steigerende hengst - in het spel. Ferrari maakte in Barcelona al een uitstekende indruk en in Bahrein volgde de bevestiging: de Italianen hebben in de winter puik werk geleverd in Maranello. Charles Leclerc en Carlos Sainz klokten consistent snelle rondjes. Met een gloednieuwe krachtbron onder de motorkap flitsten de rode bolides over het Bahrein International Circuit. Ook Verstappen en Hamilton moesten toegeven dat Ferrari duidelijk een stap vooruit heeft gezet. De Scuderia is een van de succesvolste teams uit de F1-geschiedenis, maar wacht al sinds 2008 op een nieuwe wereldtitel. Is 2022 hun jaar? Die druk wuifden Sainz en Leclerc meteen weg. "Zo veel vertrouwen hebben we nog niet. Ik weet echt nog niet waar iedereen staat", zei Sainz. Maar voor de andere F1-rijders is het wel duidelijk waar Ferrari staat: bij de topteams.

4. De wederopstanding van Haas

McLaren kampte met technische problemen in Bahrein, Alfa Romeo had duidelijk vooruitgang geboekt in vergelijking met Barcelona en ook AlphaTauri en Aston Martin maakten een goede indruk. Maar niemand leek echt om te kijken naar Haas, het kneusje van vorig seizoen. De Amerikaanse renstal had het seizoen dan ook bijzonder moeizaam ingezet. Door de inval van Rusland in Oekraïne speelde het zijn hoofdsponsor Uralkali kwijt en zette het Nikita Mazepin opzij. Tot overmaat van ramp was de vracht naar Bahrein vertraagd, waardoor ze op de eerste testdag werkloos stonden toe te kijken in de voormiddag. Pech leek Haas maar te blijven achtervolgen. Maar toch was er ook goed nieuws: eerst haalde het Kevin Magnussen terug naar het oude nest. Bovendien mocht Haas zijn verloren ochtend inhalen op vrijdag en zaterdag. En die kans greep Haas met beide handen: Magnussen zette vrijdag de snelste tijd neer en Mick Schumacher moest op de slotdag alleen Verstappen voor zich dulden. De Duitser, die 85 rondes reed, was amper 5 tienden trager. Toegegeven, Haas mocht de extra rondes afleggen in koelere en gunstigere omstandigheden, maar het lijkt toch een pak strijdvaardiger dan in 2021.

5. De F1-rijders willen vooral racen