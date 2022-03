Het houdt niet op voor Haas: eerste oefensessie in Bahrein gaat verloren door vrachtproblemen

Pas dinsdagavond is het materiaal aangekomen in Bahrein", laat Haas weten. "Dat heeft een impact op ons programma, maar we willen donderdagnamiddag het circuit op."

Haas kende woelige weken voor de start van het nieuwe F1-seizoen. De Amerikaanse renstal nam afscheid van sponsor Uralkali én rijder Nikita Mazepin na de inval van Rusland in Oekraïne.

Voor de laatste testdagen wordt de de Braziliaan Pietro Fittipaldi opgetrommeld als vervanger van de 23-jarige Rus. Fittipaldi ligt zo in poleposition voor het tweede zitje bij het team, naast Mick Schumacher.

Het zou niet het eerste optreden zijn van de Braziliaan bij Haas. De kleinzoon van de tweevoudige wereldkampioen Emerson Fittipaldi verving in 2020 de geblesseerde Romain Grosjean in de Grote Prijzen van Sakhir en Abu Dhabi.

Qua circuitkennis zit het alvast goed.