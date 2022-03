Hamilton met twijfels: "Momenteel zullen we niet meestrijden voor de zege"

Met een volledig vernieuwde bolide - met opvallend kleine sidepods - trok Mercedes veel aandacht bij de start van de testdagen in Bahrein. "Ze zullen een belangrijke factor spelen in de titelstrijd", voorspelde Red Bull-baas Christian Horner.

Maar daar is 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog niet van overtuigd. Zijn 9e tijd in de ochtendsessie van de laatste testdag gaf hem weinig vertrouwen.

"Momenteel denk ik niet dat we zullen meestrijden voor de overwinning, maar de wagen heeft wel potentieel om dat uiteindelijk te doen", zei de Brit. "Volgende week zullen we meer zicht hebben op ons tempo, maar ik denk dat mensen verrast zullen zijn."

Tijdens de testdagen is het niet ongewoon dat F1-rijders in de underdogrol kruipen. Speelt Mercedes verstoppertje? "Mensen vragen zich af of we ons trager voordoen, maar het is gewoon anders dit jaar", aldus Hamilton.

"Ik denk dat iedereen kan zien dat we momenteel niet de snelste zijn. Ferrari lijkt momenteel het snelst, samen met Red Bull misschien. Daarna volgt McLaren of wij. Momenteel staan we niet bij de top."