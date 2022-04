De tol na Australië: Leclerc op wolk, Verstappen gelooft niet meer in titel

Winnaars

Charles Leclerc

Ferrari-teambaas Mattia Binotto houdt angstvallig de druk af, maar Charles Leclerc is na een 2e overwinning in 3 races wel degelijk de favoriet om zijn eerste F1-titel te veroveren. De Monegask heeft na Australië al een voorsprong van 34 punten, een kloof die Verstappen en Hamilton elkaar vorig jaar nooit gunden. Bovendien won Leclerc op een dominante manier. Terwijl hij in Bahrein nog stevig moest knokken en in Saudi-Arabië de zege zelfs aan de Nederlander moest laten, kwam hij in Australië nooit in de problemen, zelfs niet na enkele tussenkomsten van de safetycar. Leclerc is de pas de 2e Ferrari-rijder in 18 jaar die een grand slam kan binnenhalen: polepositie, elke ronde aan de leiding, snelste ronde en overwinning. Het zal het vertrouwen van de Monegask alleen maar opkrikken. Bovendien oogt de toekomst veelbelovend: de Ferrari heeft veel downforce, een voordeel in de komende GP's van Imola (24 april) en Miami (8 mei). En terwijl Red Bull en Mercedes nog stevig sleutelen aan hun wagens, kan Ferrari zich focussen op het sneller maken van de nu al snelste bolide op het circuit. Redenen genoeg voor een (voorzichtige) hoera-stemming in Maranello. Al kan druk misschien wel het grootste gevaar zijn voor de Scuderia, dat al sinds 2007 wacht op een wereldtitel.

George Russell

Mercedes moet zich dit seizoen voorlopig optrekken aan kleine overwinningen, zoals de eerste podiumplaats voor George Russell. Met zijn 3e plek is de Brit nu de eerste achtervolger op Leclerc, met 34 punten achterstand. Met Lewis Hamilton op de 4e plek raapte Mercedes zelfs het meeste punten op in Australië, maar de Duitse renstal beseft dat het nog veel werk heeft. De Zilverpijl kan zich nog altijd niet meten met de snelheid van de Ferrari en de Red Bull. "We hebben geprofiteerd van de pech van anderen, en hadden dus geluk", gaf Russell toe. "We hebben de kloof nog lang niet gedicht en hebben nog veel werk."

McLaren

14e en 15e in Saudi-Arabië, 7e en DNF in Bahrein. Het Formule 1-seizoen was dramatisch begonnen voor McLaren, dat kampte met remproblemen en te weinig grip. De snelste tijd voor Lando Norris in de laatste oefensessie in Australië was dan ook een verrassing. Maar het bleek geen toevalstreffer: met een 5e plek voor Norris en 6e plek voor Ricciardo zag McLaren voor het eerst dit seizoen zijn beide rijders in de punten eindigen. De oranje wagens kwam veel competitiever voor de dag. "We hebben een belangrijke stap in de goede richting gezet", zag ook thuisrijder Daniel Ricciardo. "We verlaten Melbourne met een goed gevoel, dat is al even geleden voor mij."

Alex Albon

Alex Albon heeft met een tiende plaats in Australië zijn eerste WK-punt voor het team van Williams gescoord. En vooral de manier waarop maakte indruk: de Thai begon als allerlaatste, legde 56 ronden af op zijn eerste set banden en eindigde na zijn verplichte pitstop als 10e. Dat Albon zijn banden wat kon sparen tijdens de tussenkomsten van de safetycar, hielp natuurlijk. Maar het puntje "smaakt naar meer" voor Albon. "Dit resultaat komt als geroepen", zei hij. "Voor de motivatie van het team is het goed om van de nul af te zijn."

Verliezers

Max Verstappen

Eén overwinning, maar ook al twee keer de streep niet gehaald. 4 maanden na zijn wereldtitel lijkt de feestvreugde voorbij voor Max Verstappen. De Nederlander hinkt nu al 46 punten achterop, veel marge is er dus niet meer. De Nederlander kan zich optrekken aan het feit dat Hamilton vorig seizoen ook een grote kloof heeft goedgemaakt, maar de Red Bull-rijder lijkt zelf al de handdoek in de ring te gooien. "Op dit moment heeft het geen zin om te geloven in de titel", zei hij bij De Telegraaf. "Het is nog een lang seizoen, maar op deze manier heb ik 45 races nodig." Verstappen werd genekt door een motorprobleem in Australië en wist al voor de start dat er een kans was dat hij de streep niet zou halen. Mecaniciens waren nog tot het laatste moment aan het sleutelen aan zijn wagen. Ook bij AlphaTauri kampen Pierre Gasly en Yuki Tsunoda met problemen met de Honda-krachtbron. Het roept herinneringen op aan de periode waarin de Renault-motor onbetrouwbaar bleek. Toch geeft teambaas Christian Horner de hoop nog niet op. "Ik herstel liever een snelle wagen dan te proberen om een betrouwbare maar trage wagen snel te maken", zei hij. Een subtiele sneer naar Mercedes?

Carlos Sainz

Het was niet één grote goednieuwsshow voor Ferrari, want Carlos Sainz lag na twee rondes al uit de race in Australië. De Spanjaard remde te laat, miste een bocht en kwam vast te staan in de grindbak. Was Sainz te ijverig om zijn slechte kwalificaties (P9) goed te maken? Terwijl hij vorig seizoen nog regelmatig ploegmaat Leclerc kon kloppen, zijn de rode schijnwerpers in 2022 voorlopig alleen op de Monegask gericht. Volgens Sainz was een technisch probleem de oorzaak. "We hadden het stuur moeten wisselen net voor de start, waardoor niet alles juist was afgesteld", verklaarde hij.

Fernando Alonso

Fernando Alonso leek in Australië de punten voor het oprapen te hebben, maar door een verkeerde tactiek eindigde de Spaanse veteraan als 17e en laatste. De Alpine-rijder begon op harde banden, maar maakte geen gebruik van de tussenkomst van de safety car om verse banden te halen. In de 39e ronde maakte hij toch een pitstop, maar zijn medium banden haalden het einde niet. Na een 2e pitstop belandde hij op de laatste plek. "Ik ben sprakeloos", zei de Spanjaard achteraf. "Het is moeilijk om te aanvaarden dat nu echt alles fout gaat. We hadden Russell kunnen verslaan voor het podium. We waren sneller dan Mercedes, dus hebben echt een kans laten liggen."

