Voor het eerst in een eeuwigheid is Lewis Hamilton gewoon te traag: wat is er aan de hand?

Een plekje tussen het plebs. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde tijdens de kwalificaties op een ongebruikelijke 16e plek. Zonder pech, gewoon te traag. Wat is er aan de hand met de Mercedes van de Brit? En is dit de start van een nieuw realiteit voor Hamilton? F1-analist Sam Dejonghe geeft duiding.

13 jaar. Zeker in de Formule 1 is het een eeuwigheid. En toch was het al zo lang geleden dat Lewis Hamilton niet snel genoeg over het circuit raasde om de eerste kwalificatiesessie te overleven. Zijn 16e plek in Saudi-Arabië zorgde gisteren dan ook voor een golf van verbazing bij iedere sportfan. Plots lijkt de Brit weer even tussen de "gewone" coureurs neergedaald met zijn zilveren Mercedes.

Waar ligt de oorzaak van het probleem? "Bij het Mercedes-team zijn ze hard op zoek om prestaties uit de nieuwe wagen te halen", weet Sam Dejonghe, gisteren commentator voor Play Sports tijdens de kwalificaties. "Dan moet je dingen uitproberen. Vaak verschillende zaken bij de twee auto's, want dan heb je dubbel zoveel data om uit te leren. Dat deed Mercedes ook na de laatste vrije training. Alleen zijn bij Hamilton wellicht iets té ver gegaan, waardoor zijn wagen onbestuurbaar was geworden." Dejonghe merkt dat onder meer "porpoising", het op en neer wiebelen van de wagen, een hoofdpijndossier is bij Mercedes. "Ze hebben geprobeerd om veel aan de vloer van de auto te veranderen. Dat ging de goeie richting uit, maar in de F1 zit het in zo'n kleine dingen... Misschien ligt het zwaartepunt nu weer iets te hoog. Elke gewijzigde millimeter kan een enorme impact hebben."

Het zou kunnen dat ze bij Mercedes het aspect van de nieuwe benzine onderschat hebben. Sam Dejonghe

Wat eveneens kopzorgen baart bij de wereldberoemde renstal: de motor in de wagen van Hamilton. Bijna iedere auto die de voorbije weken met een krachtbron van Mercedes reed, presteerde onder de verwachtingen. Dejonghe knikt: "Mercedes komt duidelijk tekort op motorisch vlak. Sinds dit seizoen rijden ze in de F1 met nieuwe benzine (met 10 procent bio-ethanol in plaats van 5, red.). Ferrari vernieuwde de hele architectuur van de motor om het maximale uit de verse brandstof te halen. Ook bij Red Bull zien we een groot verschil. Het zou kunnen dat ze bij Mercedes dat aspect onderschat hebben." "En het probleem is dat ze niet gigantisch veel meer kunnen veranderen aan de motor. Na Bahrein kwam er namelijk een "engine freeze" (de bevriezing van de ontwikkeling van de motoren, red.). Pas in september kunnen er weer een aantal componenten worden aangepast. En nadien ligt alles zelfs vast tot 2026."