Red Bull heeft oorzaak voor mislukte seizoensopener in Bahrein gevonden: "Vacuüm in het brandstofsysteem"

De Formule 1-GP in Bahrein was er eentje om snel te vergeten voor Red Bull. Zowel regerend wereldkampioen Max Verstappen als Sergio Perez moest in de absolute slotfase van de seizoensopener de strijd staken door technische problemen. Topadviseur Helmut Marko gaf vandaag tekst en uitleg over het defect. "Door een vacuüm in het brandstofsysteem, viel de wagen zonder brandstof."