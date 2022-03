Het F1-weekend doorgelicht: wat is het succesrecept van Ferrari? En moet Verstappen ongerust zijn?

1. Wat is de reden van het succes van Ferrari?

"Daarbij komt dat zowel Red Bull als Mercedes vorig seizoen nog vol voor de wereldtitel moesten strijden. Ferrari niet, waardoor ze heel snel en gedetailleerd aan de toekomst konden beginnen te werken. Bovendien vermoed ik dat er bij het Italiaanse team een nieuwe werkethiek heerst. Als er een fout gebeurt, zal er niet meteen een ontslagronde volgen zoals in het verleden. Er is nu meer rust vanuit het management."

Of Ferrari dit kan vasthouden? Goed begonnen is meestal ook half gewonnen in de F1.

"Eindelijk, zou je zeggen. Voor een team als Ferrari met zo'n geweldige geschiedenis was het een schande om ze de voorbije jaren soms in de middenmoot te zien rijden. Ik denk dat ze morgen een nationale feestdag uitroepen in Italië! Of ze dit kunnen vasthouden? Goed begonnen is meestal ook half gewonnen in de F1."

"Die twee grote factoren zorgen voor dit geweldige resultaat. Want je kunt op de computer wel een geweldige auto in elkaar steken... Op de baan moet het ook nog altijd in de plooi vallen. Het lijkt erop dat bij Ferrari alles klopt."

2. Moet Max Verstappen zich zorgen maken?

"Het is vreemd dat Red Bull zondag zo veel problemen had. De power unit is het enige dat dit seizoen nog niet veranderd is. Het ontwerp van de wagen is wel vanuit een wit blad vertrokken - daar had ik meer problemen verwacht bij alle teams. Maar nu zijn er drie krachtbronnen van Honda uitgevallen - ook de AlphaTauri begaf het."

"Dat heeft me toch verrast. Ook de communicatie van Max Verstappen in de auto vond ik gestresseerd overkomen. Ik had de indruk dat hij het moeilijk had. Het mag duidelijk zijn dat Red Bull werk voor de boeg heeft. Dat is eigenlijk spijtig voor de wereldkampioenen."