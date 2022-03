Feest bij Ferrari, dreun voor Red Bull! Leclerc wint F1-opener, Verstappen en Perez vallen uit in slot

Leclerc slaat de aanvallen van Verstappen af

Na een eerste bandenwissel rook Verstappen bloed en met een laat rempunt in Turn One zette hij zich tot drie keer toe naast en voorbij Leclerc, maar de Monegask kon telkens corrigeren.

Safety car is Verstappen nu niet gunstig gezind

Feest bij Ferrari, onverhoopte 3e plaats voor Hamilton

De reacties van het podium: "We staan weer waar we moeten staan"

"Ik ben zo gelukkig", glimlachte winnaar Charles Leclerc. "We hebben twee moeilijke jaren achter de rug bij Ferrari, maar we wisten dat dit een nieuwe kans was."

"De ploeg heeft geweldig gewerkt en het resultaat mag er zijn. Dit was de best mogelijke start. We konden niet beter wensen."

"We zijn terug. We staan waar we zouden moeten staan", klopte ploegmaat Carlos Sainz Jr. zich op de borst, al was de Spanjaard ook kritisch voor zichzelf.

"Ik had zelf niet de snelheid. Ik heb nog huiswerk, daar mag ik niet over liegen. Max Verstappen was sterk genoeg voor P2, maar had pech. Dat hoort erbij en was nu goed voor ons."

Lewis Hamilton kon toch nog glimlachen na "een moeizaam weekend". "Ik ben blij dat Ferrari het weer zo goed doet."

"Wij hebben zelf afgezien en dit was het beste resultaat dat we konden behalen. Er is werk en het zal tijd vragen, maar ik vertrouw op mijn team."