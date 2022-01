Dit zijn de resterende veldritten in februari: geen Vos, wellicht ook geen Pidcock meer

Hij liet de deur nog op een kier voor een deelname in Maldegem of Lille, maar de kans lijkt klein.

De kersverse wereldkampioenen bij de profs zien we dit seizoen in principe niet meer in actie.

Nog 2 keer X²O-Trofee

Bij de vrouwen zit Lucinda Brand in poleposition, maar Denise Betsema - door ziekte niet in Fayetteville - zal zich niet zomaar gewonnen geven.

In het klassement - op tijd, niet op punten - heeft Toon Aerts een ruime bonus op Eli Iserbyt, maar een offday of opgave kan de stand nog op zijn kop zetten.

De Wereldbeker is volledig ingeblikt, de andere klassementen hebben nog enkele nagerechten in de aanbieding.

Nog 1 keer Superprestige

Gavere is nu de laatste manche van de Superprestige. Eli Iserbyt en Lucinda Brand zitten op hun troon, maar ook hier kunnen pech of slechte benen nog voor een ommekeer zorgen.

Het is een van de opvallende kronkels in de aangepaste kalender: de herfstklassieker van Gavere wordt pas volgende week zaterdag georganiseerd.

Slotweekend

Het laatste weekend van het seizoen wordt ingevuld door twee crossen waar geen klassement aan verbonden is. Sint-Niklaas vulde een gat in dat ontstaan was door het afhaken van de cross in Kruibeke.