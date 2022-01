Marianne Vos zal haar regenboogtrui niet meer tonen dit seizoen: "Keuzes maken"

Marianne Vos kroonde zich zaterdag in Fayetteville voor de 8e keer tot wereldkampioene veldrijden. Dat was meteen het laatste wapenfeit in de cross dit seizoen voor de 34-jarige Nederlandse, die nu begint aan haar voorbereiding op het wegseizoen.



Vos vertrekt eerstdaags op hoogtestage, de regenboogtrui zien we dit seizoen dus niet meer terug in het veld. "Ik mag graag koersen, maar het is soms beter om een balans te zoeken om je doelen te kunnen realiseren", weet Vos met al haar ervaring.



"Ik heb een strakke planning en het maken van keuzes heeft ook geleid tot de successen van de afgelopen tijd. Ik houd me aan de planning en vertrek nu op hoogtestage in functie van het wegseizoen. In het nieuwe crossseizoen wil ik de regenboogtrui graag tonen."



Vos blikt ook nog even terug op haar eerste wereldtitel in het veld sinds 2014. "Voor mij voelde het niet als heel lang geleden. Maar het was wel bijzonder om deze regenboogtrui weer aan te mogen trekken", zegt ze.



"Elk seizoen heb ik geprobeerd het maximale uit mezelf te halen en dat ging het ene jaar beter dan het andere. Het afgelopen wegseizoen gaf me veel vertrouwen en het veldritseizoen was ook goed. Dan hoop je dat het allemaal goed valt op de dag van het WK. Ik wist dat er een spannende strijd zou wachten en die kwam er ook."