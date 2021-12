Kasteelcross in Zonnebeke gaat op 15 januari niet door door corona

Na lang beraad door het bestuur van veloclub "Eendracht maakt Macht" werd in overleg met het gemeentebestuur beslist om ook dit jaar de Kasteelcross over te slaan.



"Het aantal besmettingen in de gemeente nam de laatste weken ongezien snel toe en in die optiek vinden we het niet opportuun om de Kasteelcross te laten doorgaan uit bezorgdheid voor de gezondheid van de toeschouwers, de renners en hun entourage", klinkt de uitleg in een persbericht.



"Anderzijds is het door de verstrengde coronamaatregelen niet mogelijk om een normaal viparrangement aan te bieden aan onze sponsors en kan de catering ook niet op een normale manier voorzien worden." De organisatie is sterk afhankelijk van die inkomsten en wil de toekomst van de cross niet in gevaar brengen.



De Kasteelcross begint al met de voorbereidingen voor de editie van volgend seizoen, de laatste laureaat op het palmares blijft zo Mathieu van der Poel in 2020.