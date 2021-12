Cross in Otegem voor tweede jaar op rij geschrapt door coronamaatregelen

"Na overleg met de burgemeester van Zwevegem en met pijn in het hart heeft het bestuur van Otegem Cross besloten om de veldrit die voorzien was op 10 januari 2022 te annuleren", opent de organisatie haar mededeling.

"Met de huidige coronamaatregelen kunnen we onmogelijk een cross organiseren zoals we die voor ogen hadden. Sfeertenten zijn niet haalbaar en er mogen maar 200 mensen binnen op ons VIP-gebeuren. We willen dan ook niet kiezen welke sponsors we zouden toelaten en wie niet. Al onze sponsors zijn immers belangrijk."

"We hebben ons best gedaan maar andermaal is de pandemie sterker gebleken", deelt voorzitter Benny Lavaert. "We kijken nu vooruit naar de editie van 2023 en hopen om die te kunnen organiseren op een volwaardige wijze zodat iedereen opnieuw kan genieten van Otegem Cross."

Ook in januari 2021 was er geen veldrit in Otegem. Begin 2020 - voor de coronapandemie Europa bereikte - triomfeerde Mathieu van der Poel in West-Vlaanderen. De Nederlander hield Tim Merlier en Gianni Vermeersch achter zich. Bij de vrouwen ging de overwinning toen naar Alicia Franck, voor Ellen Van Loy en de Britse Anna Kay