Van Anrooij ploetert onbedreigd naar winst in drassig Gullegem

14:45 14 uur 45. Van Anrooij soleert naar winst in Gullegem.

14:43 14 uur 43. Kopecky met de glimlach 4e. De Belgische wegrenster heeft een hele cross gestreden en zag zich daar in de slotronde voor beloond: ze gooide Inge van der Heijden van zich af. De Nederlandse rondt de top 5 af.

14:40 14 uur 40. Van Anrooij van ronde 1 tot finish. Shirin van Anrooij boekt een mooie zege in een tv-cross bij de elite. De 19-jarige Nederlandse wint oververdiend, ze ging er al in de eerste ronde alleen vandoor en breidde haar voorsprong telkens verder uit. Maghalie Rochette is op bijna een minuut tweede, Zoe Bäckstedt is op afstand derde.



Maghalie Rochette is op bijna een minuut tweede, Zoe Bäckstedt is op afstand derde.



14:39 14 uur 39. Kopecky lost Van der Heijden. De inspanningen van Lotte Kopecky lonen. Ze gooit de Nederlandse van zich af en snelt naar een mooie vierde plaats.

14:36 14 uur 36. Ploeteren naar het einde. Ondertussen zijn we al ruim 50 minuten bezig. En we zijn er nog lang niet. Dit is een zware opdracht voor de vrouwen. Ze kijken reikhalzend uit naar de finish. Het "stoempen" wordt steeds meer "stoempen".

14:34 14 uur 34. Rochette rekent af met Bäckstedt. De ervaring en kracht heeft de doorslag gegeven in deze lange lastige cross in het voordeel van de Canadese. Maar Bäckstedt mag blij zijn met de strijd die ze geleverd heefT.

14:33 14 uur 33. Rochette los van Bäckstedt. De strijd om plaats 2 lijkt beslecht in het voordeel van de oudere Rochette.

14:30 14 uur 30. Kopecky heeft Van der Heijden te pakken. Op dik 3,5 minuut van Van Anrooij wordt de strijd om 4 en 5 gevoerd. Kopecky heeft bij het passeren van de finish Van der Heijden te pakken. Van der Heijden was hier vorig jaar tweede achter Blanka Vas.



Van der Heijden was hier vorig jaar tweede achter Blanka Vas.

14:28 14 uur 28. Slotronde voor Van Anrooij. We zijn 43 minuten aan het crossen en Van Anrooij begint aan haar laatste beproeving. De 19-jarige Nederlandse, Europees beloftekampioene, heeft 1'10" voorsprong op Rochette. Bäckstedt lijkt iets te overmoedig geweest, want ze moet de Canadese 5 seconden voor zich laten rijden. Ook de strijd om plaats 4 is nog spannend: Inge van der Heijden voelt Lotte Kopecky in haar rug.



Bäckstedt lijkt iets te overmoedig geweest, want ze moet de Canadese 5 seconden voor zich laten rijden.



Ook de strijd om plaats 4 is nog spannend: Inge van der Heijden voelt Lotte Kopecky in haar rug.

14:27 14 uur 27. De zwaarte van het parcours begint door te wegen. Kijk maar naar de lichaamshouding. Commentator Michel Wuyts.

14:26 14 uur 26. Bäckstedt moet Rochette opnieuw laten voor gaan.

14:23 14 uur 23. Bäckstedt valt. De Brits-Zweedse schuift even onderuit, waardoor Rochette weer op en over haar gaat. Het was een zeldzaam foutje in deze zware cross.

14:22 14 uur 22. Vier ronden was perfect geweest. Qua tijd was dat misschien al ietsje te veel. Cocommentator Paul Herygers.

14:20 14 uur 20. Bäckstedt laat Rochette achter voor de 2e plaats.

14:13 14 uur 13. Bäckstedt is Rochette voorbij. We zijn begonnen aan de voorlaatste ronde en wat in de lucht hing is gebeurd: de 17-jarige Bäckstedt heeft haasje-over gespeeld met de 28-jarige Rochette. Het podium lijkt zo vast te liggen: 1. Van Anrooij, 2. Bäckstedt, 3. Rochette. Op 2'20" passeert Inge van der Heijden aan de finish, Lotte Kopecky ligt daar nog 20 seconden achter.



Op 2'20" passeert Inge van der Heijden aan de finish, Lotte Kopecky ligt daar nog 20 seconden achter.

14:12 14 uur 12. 8e van Hulst rijdt op kop. Een heel pak toppers ontbreekt in Gullegem. Als we de top 10 van Hulst nemen van afgelopen zondag, dan zijn alleen de 8e en de 9e van de partij. De 8e in Hulst was Van Anrooij, de 9e Van der Heijden.



De 8e in Hulst was Van Anrooij, de 9e Van der Heijden.

14:11 Van Anrooij lijkt op weg naar de winst. 14 uur 11.

14:09 14 uur 09. Van Anrooij probleemloos. Zonder ongelukken ligt de weg naar een tweede seizoenszege bij de elite open voor Van Anrooij. Ze heeft drie kwart minuut op Rochette, die nog 5 seconden overheeft op Bäckstedt. Van der Heijden draait op 1,5 minuut over de finish, Kopecky volgt een beetje verderop.



Ze heeft drie kwart minuut op Rochette, die nog 5 seconden overheeft op Bäckstedt.



Van der Heijden draait op 1,5 minuut over de finish, Kopecky volgt een beetje verderop.

14:03 14 uur 03. Wuyts verbaasd over 5 ronden. De rondetijden zijn dik 10 minuten, na de 2e ronde wordt er beslist hoeveel ronden er komen. We krijgen er 5 en geen 4. Dat vindt commentator Michel Wuyts te veel: "Hoe is het mogelijk? In deze omstandigheden. Dan zijn ze meer dan 50 minuten onder weg."



Dat vindt commentator Michel Wuyts te veel: "Hoe is het mogelijk? In deze omstandigheden. Dan zijn ze meer dan 50 minuten onder weg."