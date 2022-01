Pidcock trekt goede lijn door in "stoemperscross", Wyseure verrassende 2e

Bekijk het verslag:

Duel Hermans-Pidcock

In de losse cross bleven heel wat grote namen afwezig. Geen Van Aert, Aerts of Iserbyt, noch de geblesseerde Van der Poel. Wél van de partij: Tom Pidcock. Het was dus de Brit, die zondag won in Hulst, tegen de rest.



Net als bij de vrouwen haalde de favoriet het, al kreeg Pidcock wel heel wat meer weerwerk dan Shirin van Anrooij.



De kopstart was voor belofte Anton Ferdinande. De Spanjaard Felipe Orts pakte even de leiding over, Tom Pidcock nam zijn tijd om vanuit 10e positie op te rukken tot in het spoor van Ferdinande en Orts. Bij de wisselzone trok de Brit een eerste keer door.



Enkel Quinten Hermans had een reactie in huis. In de zandbak van de tweede ronde kwam de Belg van Tormans bij de Brit van Ineos. Hermans nam meteen de kop en zette Pidcock onder druk.



Waar het in Hulst vliegen was, was het in de drassige weiden van Gullegem ouderwets "stoempen". In de derde ronde had Hermans even een klein gaatje door een lekke band bij Pidcock, maar met een nieuwe fiets was die achterstand snel goedgemaakt.



Een ronde verder overkwam Hermans dezelfde pech, Pidcock profiteerde wel optimaal en de vogel was gevlogen.



Hermans probeerde wel nog, maar blies zich een klein beetje op. Achter hem was zijn teammaat, de 20-jarige Joran Wyseure, ondertussen nummer 3 Orts voorbij.



De West-Vlaamse jongeman passeerde wat later ook zijn kopman met allure en reed vol ongeloof naar zijn eerste podiumplek bij de profs. Felipe Orts was op een halve minuut vierde, Tom Meeusen eindigde vijfde. Tim Merlier, die uitstekend gestart was maar wat terugviel, nam vrede met de zesde plaats.