Alicia Franck zet solo neer op Kermiscross: "Ben beter dan vorig jaar"

"Hoop me meer en meer te profileren bij de top"

Franck, die de 3 crossen in de VS reed, maakte haar favorietenrol waar: "Ik ben blij dat ik op dit zware parcours kan winnen. Ik wist dat ik hier kon meedoen voor de prijzen, maar winnen is toch nog iets anders."



"Ik heb het idee dat ik beter ben dan vorig jaar. Mijn trainer zegt ook dat er nog rek opzit bij mij en daarom werken we nu ook al toe naar wat later op het seizoen komt."



"Ik hoop me meer en meer te kunnen profileren bij de top van het veldrijden. In de wereldbekerwedstrijden heb ik wel getoond dat, als alles meezit, er een plaats bij de eerste 15 inzit. Ik hoop dat er de komende weken en maanden nog beterschap inzit."



Alicia Franck profileert zich steeds meer als een stevige concurrente voor de Belgische titel. "Het is nog veel te vroeg op het seizoen om dat nu al te beamen. Het is nog steeds Sanne Cant, die qua niveau en pieken naar een kampioenschap toe boven mij staat."



"Ik verwacht ook nog een sterke Lotte Kopecky later op het seizoen in het veld. Het komt er voor mij op aan mijn niveau, dat ik nu heb, zo lang mogelijk aan te houden. Ik rijd dit weekend enkel in Zonhoven. Ik wil focussen op de wereldbeker."