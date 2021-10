Laurens Sweeck ploetert solo door de modder naar triomf in Ardooie

Sweeck liet de crossen in Amerika links liggen, een pak andere deelnemers waren 4 dagen geleden nog aan de slag in de VS. Al lieten de grote namen - genre Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Eli Iserbyt - Ardooie aan zich voorbijgaan. Van Wout van Aert en Mathieu van der Poel is sowieso nog geen sprake in het veld.

De voorbije dagen en uren had het fiks geregend, maar dat zorgde niet voor wateroverlast op het parcours. Dat lag er natuurlijk wel heel zompig bij, "maar dat is een ideale ondergrond voor een veldrit", vertelde organisator Jochen Demeyere vooraf.

Sweeck, die een tiendaagse stage in Mallorca achter de rug heeft, was gebrand op een eerste seizoenszege. De Spaanse zon had hem deugd gedaan. In Ardooie waren de omstandigheden helemaal anders, al scheen er een waterig zonnetje, maar de Belgische kampioen van 2020 sloeg snel zijn slag.



Ver achter Sweeck streden Daan Soete, Mees Hendrikx en David Van der Poel om de podiumplaatsen. Eerstgenoemde viel af, Van der Poel eindigde tweede op 45 seconden, Hendrikx derde op 50 seconden. Joris Nieuwenhuis was uiteindelijk nog de derde Nederlander voor Soete.





Sweeck is de opvolger van Gianni Vermeersch, die de vorige editie van de Kermiscross in 2019 won.