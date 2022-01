Ook een coup op het veld: Burkina Faso knikkert Tunesië uit de Afrika Cup

Burkina Faso werd deze week opgeschrikt door een staatsgreep en zaterdagavond pleegde de nationale ploeg ook een coup op het veld tegen schaduwfavoriet Tunesië.



Na 45 relatief evenwichtige minuten counterde Burkina Faso in de extra tijd naar een 1-0-voorsprong. Dango Ouattara was de afwerker met dienst.



In de 2e helft ging Tunesië op zoek naar gelijkmaker, maar Charleroi-doelman Koffi hield zijn net schoon. In de slotfase werd doelpuntenmaker Ouattara nog uitgesloten. Met zijn tienen hield Burkina Faso stand in een prangend wedstrijdeinde.