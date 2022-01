Hoe vierde Tom Saintfiet de stunt met Gambia? "Meteen in bed gekropen"

Alles wat Gambia op de Afrika Cup aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Maar de zoveelste stunt van het team van bondscoach Tom Saintfiet werd niet uitbundig gevierd door een voedselvergiftiging in de kern. Zaterdag wacht Kameroen in de kwartfinales en voor die affiche is het vooral bang afwachten wat de covidtestronde vertelt.

"We hebben de zege tegen Guinee toch iets anders beleefd dan onze eerdere overwinningen", vertelt Tom Saintfiet over de zege in de 1/8e finales van de Afrika Cup. "We hadden te veel problemen door een voedselvergiftiging. Ik ben na de busrit van 2 uur meteen in mijn bed gekropen net als enkele spelers. Sommige andere spelers lagen dan weer aan een infuus." "Er was bij ons een beetje te veel commotie na wat er eerder gebeurd was die dag, maar in Gambia werd er volop gefeest. Daar zag je de klassieke taferelen met toeterende auto's en fans op straat."

Ik ben na de busrit van 2 uur meteen in mijn bed gekropen net als enkele spelers. Sommige andere spelers lagen dan weer aan een infuus. Tom Saintfiet

Een voedselvergiftiging: dat betekent dat de selectie iets verkeerds gegeten had in het hotel? "We weten niet wat de oorzaak is." "Een tiental mensen in onze groep is enorm ziek geworden de nacht voor de wedstrijd. Maar Kaapverdië zat in hetzelfde hotel en heeft ook 9 personen met dezelfde symptomen gehad." "Het kan dus niet enkel aan ons team gerelateerd worden, meer aan het voedsel in het hotel. Ikzelf ben hersteld, enkele spelers voelen het nog. Gelukkig zijn we nu naar een tophotel verhuisd waar we degelijk kunnen rusten." (lees voort onder de video van het gesprek)

"Eén land heeft nog nooit verloren op de Afrika Cup: Gambia"

Tom Saintfiet gebruikte de makke voorbereiding in zijn motivatiespeech tegen Guinee. "Als trainer kun je niet altijd hetzelfde verkondigen. Soms voelen we ons als klein land ook als klein land behandeld." "We willen gerespecteerd worden op en naast het veld. Dat heb ik proberen te gebruiken: laat iedereen zien dat we het beste verdienen." In de kwartfinales wacht gastland Kameroen: "We hebben weinig te verliezen. In de geschiedenis van de Afrika Cup hebben 44 landen deelgenomen en één land heeft nog nooit verloren: Gambia", zegt Saintfiet over de debutant. "3 zeges en 1 gelijkspel: dat zegt iets en zal inspratie geven." Tegen Kameroen is Gambia sowieso de underdog. "Eén ding keert steeds terug: elk land dat tegen Kameroen speelt, heeft bij de laatste covidtest enkele positieve gevallen." "Wij zijn met z'n allen negatief geweest bij de laatste 2 testen, maar we houden ons hart vast. Als iedereen beschikbaar is, mogen we geen angst hebben. Ik hoop dat we alles kunnen geven", besluit Saintfiet, die geen insinuaties wil maken.

Eén ding keert steeds terug: elk land dat tegen Kameroen speelt, heeft bij de laatste covidtest enkele positieve gevallen. Tom Saintfiet