Tom Saintfiet begeestert Gambia: "Toon de hele wereld dat jullie helden zijn"

Gambia, het kleinste land van het Afrikaanse vasteland, is er voor het eerst bij op de Afrika Cup en heeft zich onder de hoede van Tom Saintfiet ontpopt tot de revelatie van het toernooi.



Het pad richting kwartfinales was er wel een met obstakels. In de voorbereiding werd het team geteisterd door het coronavirus en voor de 1/8e finale tegen Guinee werden 8 spelers én Saintfiet zelf getroffen door een voedselvergiftiging.



"Wat we de voorbije dagen meegemaakt hebben, heb ik nog nooit gezien. Maar het maakt ons sterker", motiveert Saintfiet zijn spelersgroep voor de wedstrijd. "Dit maakt ons tot wat Gambia is. We hebben tegenslag, maar we slaan terug en op het veld knokken we ons naar de zege."



"We zijn één team en we zullen winnen als een team. We gaan vandaag nog meer geschiedenis schrijven. We gaan niet alleen Gambia, maar de hele wereld tonen dat jullie helden zijn. En na de match zullen we vieren dat we naar Douala mogen voor de kwartfinale tegen Kameroen. Ga ervoor!"



Profetische woorden van Saintfiet, zo bleek, want zijn team versloeg Guinee met 1-0 dankzij een doelpunt van Bologna-speler Musa Barrow.