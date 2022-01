Een dodelijke teddybeer die zelfs zijn ploegmaats niet kunnen doorgronden: wie is Paul Onuachu?

Geen stilist of metronoom, maar een doelpuntenmachine. Paul Onuachu pronkte gisterenavond in Antwerp Expo met de Gouden Schoen dankzij een onstilbare honger naar goals. 34 stuks in totaal vorig kalenderjaar. Waanzinnige cijfers. En zeggen dat het avontuur van de boomlange Afrikaan in Europa zo moeizaam begonnen was. Ruim 2 jaar moet hij wachten op zijn eerste officiële doelpunt voor FC Midtjylland, dat Onuachu op het spoor kwam dankzij een samenwerkingsverband met voetbalacademie FC Ebedei. Onder Jess Thorup (ex-Genk en -Gent) ontbolstert de spits evenwel helemaal. Onuachu groeit in Denemarken uit tot een onhoudbaar fenomeen en verzilvert zijn vele treffers in 2019 met een transfer naar Racing Genk voor 6 miljoen euro.

Ontgoocheling

Ook in Limburg is het even wennen aan het merkwaardige profiel van Onuachu. Een spits van ruim twee meter die toch durft uit te pakken met technische hoogstandjes. Maar wanneer zijn killersinstinct weer begint te renderen, twijfelt niemand nog. "Paul is onwaarschijnlijk veel gegroeid in Genk", zag teammanager Pierre Denier. "Niet alleen door zo vaak te scoren, maar ook door zijn manier van spelen. Het is niet te geloven hoe iemand met zijn lengte zo'n techniek kan hebben. Hij kan zich tussen 3 mensen een weg banen, een perfecte kruispass trappen en hij doet ook nog eens zijn defensieve werk."

Ik ben ervan overtuigd dat Paul in alle grote competities het verschil kan maken. Misschien komt het er nu wel van... Genk-CEO Erik Gerits

Kortom: het type spits dat iederéén in het moderne voetbal zoekt. De collectieve verbazing was dan ook groot toen er afgelopen zomer geen enkele club aandrong bij Racing Genk om Onuachu weg te halen. Afgeschrikt door het torenhoge prijskaartje (25 miljoen euro?) Zijn leeftijd (27)? Of het gevolg van de lege portefeuille door de coronacrisis? Feit was dat ze rond de Cegeka Arena voor het eerst een terneergeslagen Onuachu opmerkten - normaal altijd de vrolijkheid zelve. "Paul was inderdaad ontgoocheld toen", knikte CEO Erik Gerits gisteren na het gala. "Het speelde mee in zijn hoofd begin dit seizoen. Volkomen logisch, want hij had zijn grote transfer verdiend. En ik ben ervan overtuigd dat Paul in alle grote competities het verschil kan maken. Misschien komt het er nu wel van..."

Teddybeer van 2,01m

Niemand die hem het alvast zou misgunnen. Want wie de voetballer Onuachu looft, prijst ook meteen de mens naast het veld. Al blijft hij daar zelfs voor intimi nog een enigma. "Zelfs wij als ploegmaats kennen hem nog niet helemaal", geeft aanvoerder Bryan Heynen toe. "Paul is iemand die graag op zichzelf is en rustig qua karakter. Je omschrijft hem het beste als een grote teddybeer die steeds goedgezind is. Ik denk dat ik hem nog nooit boos heb gezien." Even verderop beaamt doelman Maarten Vandevoordt die woorden: "Paul is een zorgzaam en warm persoon. Mensen verwachten dat misschien niet meteen door zijn lengte, maar hij is echt een lieve kerel. Hij behandelt ons als familie."

Als ik Paul bel, zegt hij altijd: what are you doing? I'm relaxing! Vriendin Tracy