Paul Onuachu verslaat Club-duo Lang en De Ketelaere voor Gouden Schoen

Beide Club-spelers rukten in de heenronde van dit seizoen nog wel op, maar dat was niet voldoende om Onuachu nog van de troon te stoten. Na Branko Strupar en Wesley Sonck is hij de derde speler van Genk die de felbegeerde trofee krijgt.

Onuachu sloeg uiteindelijk zijn slag in de eerste stemronde. Hij was een van de sterkhouders bij Genk in de laatste rush om de titel (die Club wel won) en behaalde met Genk ook nog eens bekerwinst. Dat leverde de topschutter van de competitie 311 punten op, terwijl Lang (223) en vooral De Ketelaere (44) ver achterbleven.

Het leek het avondje van Club Brugge te worden, want met Charles De Ketelaere als Belofte van het Jaar (2e keer op een rij), Simon Mignolet als Doelman van het Jaar (3e keer op een rij) en Noa Lang voor Goal van het Jaar (zijn solo tegen Waasland-Beveren) stapelden ze bij blauw-zwart de ene prijs na de andere op in de nevencategorieën.

Cayman, Mazzu en Lukaku vallen in herhaling

Voor de 6e keer in de geschiedenis werd er ook een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Met Tessa Wullaert, Tine De Caigny en Janice Cayman kwamen er alleen maar ex-winnaars in aanmerking deze keer. Het was uiteindelijk Cayman die - tot haar eigen verrassing - 1 punt meer kreeg dan Wullaert (zie lees ook).

Voor Cayman is het de 2e Gouden Schoen uit haar carrière en ook Felice Mazzu viel voor de tweede keer in de prijzen. In 2017 werd hij al eens bekroond als trainer van Charleroi, nu viel die eer hem te beurt bij Union, die club die hij eerst naar 1A leidde en waarmee hij nu aan de leiding prijkt in onze competitie.

Beste Belg in het buitenland, ten slotte, was voor het tweede jaar op een rij een trofee die voor Romelu Lukaku was weggelegd. Dat dankt hij in grote mate aan de titel die hij met Inter behaalde. Lukaku kreeg de prijs uit handen van Thierry Henry, de assistent bij de Rode Duivels (zie lees ook).