De day after van Gouden Schoen Paul Onuachu: kleine oogjes, trainen en taart met frisdrank

15:30 15 uur 30. De werkdag zit erop voor Paul Onuachu. De kersverse Gouden Schoen kan naar huis... om slaap in te halen. . De werkdag zit erop voor Paul Onuachu. De kersverse Gouden Schoen kan naar huis... om slaap in te halen.

15:12 15 uur 12. "Geloof 100 procent in de top 4". Met Genk moet Paul Onuachu nog sprongen maken in het klassement richting de top 4. "Daar geloof ik 100 procent in", stelt hij. "We hebben een mindere periode achter de rug, daar hebben we uit geleerd. Het is nu aan ons om de domme fouten achterwege te laten. We moeten de matchen zo snel mogelijk beslissen." . "Geloof 100 procent in de top 4" Met Genk moet Paul Onuachu nog sprongen maken in het klassement richting de top 4. "Daar geloof ik 100 procent in", stelt hij.

15:10 15 uur 10. Met of zonder een Gouden Schoen, ik blijf hopen op een transfer. We zullen zien wat er uit de bus komt. Deze trofee zal wel een boost geven, denk ik. Paul Onuachu. Met of zonder een Gouden Schoen, ik blijf hopen op een transfer. We zullen zien wat er uit de bus komt. Deze trofee zal wel een boost geven, denk ik. Paul Onuachu

15:08 15 uur 08. Match tegen Beerschot komt te vroeg. Of Paul Onuachu zondag meespeelt tegen rode lantaarn Beerschot kan hij nog niet zeggen. De boomlange spits is nog niet de oude na een dijblessure. "Ik denk dat de match nog te vroeg komt. We mogen niet overhaast te gaan", zegt de aanvaller. "Samen met de trainersstaf werken we aan een plan om weer matchen te spelen." . Match tegen Beerschot komt te vroeg Of Paul Onuachu zondag meespeelt tegen rode lantaarn Beerschot kan hij nog niet zeggen. De boomlange spits is nog niet de oude na een dijblessure.

15:06 15 uur 06. Tot 4 uur vanochtend heb ik berichten zitten beantwoorden. Paul Onuachu. Tot 4 uur vanochtend heb ik berichten zitten beantwoorden. Paul Onuachu

15:05 15 uur 05. Op de club kreeg Onuachu schouderklopjes van zijn teammaats. "Zonder hen zou ik de Gouden Schoen niet gewonnen hebben", is hij overtuigd. "Je kan pas presteren als het team presteert." . Op de club kreeg Onuachu schouderklopjes van zijn teammaats. "Zonder hen zou ik de Gouden Schoen niet gewonnen hebben", is hij overtuigd. "Je kan pas presteren als het team presteert."



15:00 15 uur . Paul Onuachu snijdt zijn dag af in de perszaal van Racing Genk. Daar beantwoordt hij vragen van de aanwezige journalisten. . Paul Onuachu snijdt zijn dag af in de perszaal van Racing Genk. Daar beantwoordt hij vragen van de aanwezige journalisten.

14:05 14 uur 05. Taart en champagne. Na de noeste arbeid mag er in Genk geklonken worden op de Gouden Schoen van Paul Onuachu. De algemeen directeur geeft een speech, de winnaar snijdt een grote slagroomtaart aan. Met een glas champagne om door te spoelen, maar niet voor Onuachu en zijn ploegmaats. Zij houden het bij frisdrank. Zondagavond voetballen ze tegen Beerschot. . Taart en champagne Na de noeste arbeid mag er in Genk geklonken worden op de Gouden Schoen van Paul Onuachu. De algemeen directeur geeft een speech, de winnaar snijdt een grote slagroomtaart aan.



13:15 13 uur 15. "Juiste ploeg op juiste moment? Dan werken we mee aan transfer". Is Paul Onuachu klaar voor een stap hogerop? "Het virus heeft zijn invloed gehad op de transfermarkt", weet algemeen directeur Erik Gerits, "maar we wensen hem nog altijd een transfer toe." "Nu is daar nog geen sprake van, maar hij zal zeker krijgen wat hij verdient. Als de juiste ploeg op het juiste moment komt, werken we zeker mee aan een transfer", belooft Gerits. . "Juiste ploeg op juiste moment? Dan werken we mee aan transfer" Is Paul Onuachu klaar voor een stap hogerop? "Het virus heeft zijn invloed gehad op de transfermarkt", weet algemeen directeur Erik Gerits, "maar we wensen hem nog altijd een transfer toe."

13:10 13 uur 10. Paul is een hele fijne en lieve man, arrogantie kent hij niet. What you see is what you get. Paul weet dat je heel hard moet werken om iets te bereiken in het leven. Erik Gerits (algemeen directeur RC Genk). Paul is een hele fijne en lieve man, arrogantie kent hij niet. What you see is what you get. Paul weet dat je heel hard moet werken om iets te bereiken in het leven. Erik Gerits (algemeen directeur RC Genk)