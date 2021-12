Draait WK-ontknoping uit op tactisch steekspel met bandenwissels?

Verstappen op softs, Hamilton op mediums

Vaak beginnen de rijders met de gele band aan de race, omdat die tegelijk snel en slijtvast is. Dat is de klassieke strategie van Lewis Hamilton. Hij start vanmiddag vanaf de tweede plaats.

In de Formule 1 kan je met verschillende banden racen. In Abu Dhabi krijgt u straks een strijd te zien op zachte banden (rode) en mediums (gele).

De opdracht van Verstappen: zo snel mogelijk een kloof slaan

Horen we u denken: "Kan Max Verstappen de race niet gewoon uitrijden op zijn softs?"

Neen, dan krijgt hij sowieso af te rekenen met een klapband en het mag ook niet. Om (extra) spanning toe te voegen aan een Formule 1-race zijn de deelnemers verplicht om minstens met 2 verschillende bandentypes te racen. Eén pitstop moeten ze dus altijd afwerken.

En die verplichte bandenwissel zal vroeger op de planning van Verstappen staan dan op die van Hamilton.

Voor de Nederlander wordt het zaak om zo snel mogelijk een kloof te slaan én uit te diepen op de Engelsman. Bij Mercedes zullen ze op een strategische tegenzet mikken in de pits.

"Het staat 1-0 voor Red Bull", zei Mercedes-baas Toto Wolff gisteren, "maar ik hoef Lewis niks te zeggen. Ik denk dat hij boos is en dat betekent dat hij iemand gaat opjagen. We beraden ons over de gepaste strategie."