Verstappen knalt naar pole in Abu Dhabi na magistraal teamwork Red Bull

Achter de twee tenoren verraste Lando Norris (McLaren) met de 3e tijd. Op hulp van Bottas hoeft Hamilton in het begin niet te rekenen, want de Fin begint zijn laatste race voor Mercedes vanaf de 6e plek.

Hamilton deed nog zijn uiterste best, maar kwam niet dichter dan 3 tienden van een seconde op Verstappen. De Nederlander begint morgen op de pole na sterke kwalificaties, Hamilton heeft het tactische voordeel op medium banden. De titelstrijd is dus nog niet gestreden.

Mercedes werd verrast door de tactische keuze van Red Bull en kreeg in de beslissende Q3 nog een dreun. Verstappen kon in zijn eerste vliegende ronde rekenen op een perfect getimede slipstream van Perez en klokte zo een waanzinnige 1'22"109.

Hamilton, die in de laatste oefensessie nog indruk maakte met een blitztijd, trok die lijn gewoon door in Q1. Opnieuw hield Verstappen zijn troeven achter de hand: hij miste zijn rempunt bij zijn tweede snelle ronde en drong niet meer aan.

Aangezien Max Verstappen in de laatste vrije oefensessie nog wat pokerde met de medium banden, was het voor de kwalificaties koffiedik kijken wie aan het langste eind zou trekken.

Hamilton: "We konden niet tippen aan tijd van Max"

"Dit geeft een geweldig gevoel", glimlachte Verstappen. " De auto was nog beter tijdens de kwalificaties. Druk? Ik voelde me heel relaxed voor de start van de kwalificaties."

Over de bandenkeuze maakt de Nederlander zich niet al te veel zorgen. "Ik voelde me goed op de zachte en de medium banden. Het is belangrijk om goed te starten en dan zien we morgen wel."

Lewis Hamilton toonde zich groots in de nederlaag na de kwalificaties. "Het was een geweldige ronde van Max, daar konden we niet aan tippen. Hopelijk rijden we een goede race. Ik kon niet sneller, dus Max verdient de pole."