Voordeel voor Verstappen? Voorbije 6 jaar won polesitter in Abu Dhabi

Maar die vloek lijkt sinds 2015 opgeheven. De voorbije 6 jaar zag de polesitter ook als eerste de geblokte vlag in Abu Dhabi. Vorig jaar leidde Verstappen de race van start tot finish, krijgen we morgen een herhaling te zien?

Abu Dhabi staat sinds 2009 op de F1-kalender, maar zeker in het begin was de polepositie niet meteen een voordeel op het Yas Marina Circuit. Er leek zelfs een vloek op te liggen.

Vernieuwd circuit

Omdat het Yas Marina Circuit de voorbije jaren niet echt spannende races opleverde, werd aan het circuit gesleuteld. Een chicane aan het einde van de eerste sector werd weggehaald, een technisch gedeelte werd geschrapt.

Het moet een snellere en vooral spannendere race opleveren. In de kwalificaties was het verschil alvast zichtbaar: vorig jaar knalde Verstappen naar de pole in 1'35"246, vandaag in 1'22"109. Maar liefst 13 seconden sneller.

Of de polesitter ook morgen aan het langste eind trekt in Abu Dhabi, valt dan ook af te wachten. Verstappen en Hamilton kennen alvast hun opdracht: voor hun rivaal eindigen en de wereldtitel is binnen.