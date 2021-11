Vandenbempt: "Topploegen beseffen dat Union niet zomaar uit top 4 zal zakken"

Het wordt alleen maar beter voor Union, want het heeft gisteren nog een extra dimensie toegevoegd aan zijn spel. Het wint nu ook, terwijl het net zo goed een stevige pandoering had kunnen krijgen in Gent.

Union staat oververdiend op kop, we hebben al meermaals hun lof gezongen. Er waren nog een paar wedstrijden thuis, tegen Antwerp en Club Brugge bijvoorbeeld, die het verloor, maar die het eigenlijk altijd had moeten winnen op basis van de prestatie.

Maar gisteren was dat niet het geval. Ze werden toch een helft lang overrompeld door AA Gent, dat toch bij de allerbeste ploegen van het moment is. Meer dan 70 procent balbezit.

Union-doelman Anthony Moris was sterk, de lat en de paal stonden een keer of vier in de weg en Gent miste alweer een penalty. En Union was zeer efficiënt. Twee keer aan de overkant geraakt en twee keer gescoord.