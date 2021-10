Hand Ashimeru en penaltysave Van Crombrugge redden punt voor Anderlecht in minuut 97

Marc Brys (OHL): "Hier gaan we nog lang aan terugdenken, dat we de drie punten niet hebben kunnen vasthouden. Tegen tien mensen hadden we het verstandiger moeten doen. We hadden meer balbezit moeten hebben en hoger druk moeten zetten. Je zag wat onzekerheid in de ploeg, er was ook druk van de supporters, die er vol op zaten. En dan maak je vooral tactische fouten. Je kunt dan wel iemand vervangen, maar het is moeilijk om koud in zo’n heksenketel te komen. Het is jammer, na een fantastische eerste helft."



"Hoe is dat verschil tussen de eerste en de tweede helft te verklaren? Doordat corona niet meer van tel is. Het publiek heeft zijn team vooruit gestuwd, waardoor wij onder druk kwamen. En die door de 1-2 kwam er ook weer geloof in die ploeg. Anderlecht is een goed elftal, laten we dat absoluut erkennen. Maar wij hebben in de eerste helft zeer verstandig gespeeld en het prima hebben afgemaakt. Dan is het godgeklaagd dat die drie punten niet bij ons blijven. We schieten onszelf weer in de voet."



Vincent Kompany (Anderlecht): "Aan de bal waren we de hele wedstrijd heel goed, zowel met elf man als met tien man. Er was heel veel beweging, we waren altijd gevaarlijk. Ook de counterpressing was goed. Maar als OHL dan even de bal had, werden we veel te snel en te gemakkelijk uitgespeeld. We brengen onszelf als ploeg in de problemen op dat vlak. En dan wordt het plots een wedstrijd met een beetje chaos, in positieve zin aanvallend en in negatieve zin collectief verdedigend."





"Een belangrijk onderdeel van voetbal is passie en hard werken. Ik denk dat de jongens zich op dat vlak 100 procent gegeven hebben. Dat wil ik ook in de verf zetten, maar het andere gedeelte is structuur, organisatie en vasthouden aan je principes. In het begin van de tweede helft zagen we er het meest uit als het Anderlecht dat we moeten zijn. Maar dan viel de rode kaart en veranderde alles weer."