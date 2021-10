Racing Genk zet de trein weer op de rails in Zulte Waregem

Zulte Waregem - Racing Genk in een notendop:

Ito scoort en laat scoren in de eerste helft

Met de rust in zicht ging er toch wat meer dreiging uit van Zulte Waregem. Gano kopte een hoekschop over de kooi van Vandevoordt. En net als bij de 0-1 kreeg de thuisploeg meteen daarna het deksel op de neus. Thorstvedt nam een pass van Ito heerlijk mee in de draai en liet Bossut kansloos achter: 0-2 bij de rust.

De thuisploeg slaagde er niet meteen in om te reageren en mocht blij zijn dat Onuachu in een vormdipje zit. De Nigeriaan wrong twee wenkende kopkansen de nek om.

Van den Brom had na de 0 op 9 wijzigingen aangekondigd in zijn elftal. Het belangrijkste slachtoffer bleek Bongonda te zijn, die vanop de bank moest toekijken hoe zijn vervanger Paintsil al na drie minuten voor gevaar zorgde. Bossut voorkwam een vroege goal.

Zulte Waregem lijdt schipbreuk na de pauze

Meteen na de pauze ging Zulte Waregem compleet kopje-onder. Er was amper afgetrapt of Onuachu had zijn missers uit de eerste helft al goedgemaakt met een rake kopbal, op assist van Ito.

En daar bleef het niet bij. Bij de volgende aanval, alweer opgezet door Ito, was het aanvoerder Heynen die voor de 0-4 zorgde, meteen gevolgd door de 0-5 van Lucumi bij een hoekschop. Nog voor het uur volgemaakt was, flikkerden de forfaitcijfers al op het scorebord.

Toch slaagde Zulte Waregem er nog in om na dat pak slaag overeind te krabbelen. Jelle Vossen redde de eer met een geweldig schot in één tijd, op aangeven van assistkoning Dompé. Tien minuten voor affluiten werd het zelfs nog 2-5 dankzij Kutesa.

Van een onwaarschijnlijke ‘remontada’ was evenwel geen sprake in Waregem, want Heynen zette in de slotminuten nog even de puntjes op de i met zijn tweede van de middag. Daar bleef het ook bij, Genk heeft de crisis op overtuigende wijze weggespeeld, voor Zulte Waregem is het terug naar af.