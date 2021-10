Sprookje van Union blijft duren, Gent treft 4 keer het doelkader

AA Gent - Union in een notendop:

Union rijgt de verbluffende statistieken aaneen. 28 punten na 13 speeldagen, nooit eerder schoot een promovendus zo sterk uit de startblokken in de eerste klasse. Met 29 treffers is de competitieleider de meest trefzekere ploeg in 1A én met 5 clean sheets en 13 tegengoals heeft het ook de beste defensie

Driemaal doelhout voor Gent, 2 goals voor Union

Toch was het Union dat al vroeg de score opende. Amper 6 minuten hadden Undav en Vanzeir nodig om nog maar eens hun goudwaarde voor Union te onderstrepen. Vanzeir gleed de gemeten voorzet van zijn spitsbroeder netjes in doel. Er werd gevlagd voor buitenspel, maar na bijna 2 minuten beraad keurde de VAR de treffer toch goed: 0-1.

Undav en Nieuwkoop zorgen voor 2 technische hoogstandjes op rij

Moris voorkomt Gentse comeback

De rust bracht weinig soelaas voor Gent. De klap was kennelijk hard aangekomen bij de thuisploeg, want die slaagde er in de tweede helft niet in om Union naar de keel te grijpen. Moris moest wel aan de bak op een volley van Kums.

Union vond het allemaal prima en loerde op de counter. Undav, Vanzeir en Nielsen drongen aan, maar een derde Union-goal kwam er niet. De bezoekers bleven wel in een zetel zitten en zagen hoe de frustraties bij Gent hand over hand toenamen. Ook de inbreng van Bezoes en Castro-Montes bracht weinig zoden aan de dijk.

Al was het wel diezelfde Castro-Montes die in de slotfase nog voor de beste Gentse kans zorgde. Moris kon zijn pegel nog net tegen de lat duwen. Jawel, voor de vierde keer was het doelhout spelbreker voor Gent. In de extra tijd moest Moris nog eens zijn kunnen tonen op een knappe vrije trap van Hjulsager, dichter bij een goal kwam de thuisploeg niet meer.