Van caravan naar triomf in F1-bolide: opofferingen lonen eindelijk voor Ocon

Een kinderdroom is in Hongarije werkelijkheid geworden voor Esteban Ocon. In een doldwaze race boekte de Fransman van Alpine zijn eerste overwinning uit zijn F1-carrière. Maar het pad naar die eerste triomf was allesbehalve evident.

Van caravan naar F1-bolide

In tegenstelling tot enkele van zijn collega's in de Formule 1 is Esteban Ocon van eenvoudige komaf. Vader Laurent sleutelde in zijn garage in Evreux (Normandië) aan auto's, de jonge Esteban keek steevast geboeid toe. Maar eerder dan auto's herstellen, wou de jonge Ocon er mee racen. Op 10-jarige leeftijd kreeg hij de smaak te pakken in het karten. En hij bleek er ook talent voor te hebben, bewees hij in de Franse kampioenschappen voor miniemen. Vader Laurent en moeder Sabrine waren zo overtuigd van het talent van hun zoon dat ze grote opofferingen wilden doen. Ze verkochten hun huis om in een caravan de racedroom van de jonge Esteban na te jagen. Na een raceweekend parkeerden ze hun caravan op maandag voor de schoolpoort, zodat Ocon 's ochtends op tijd op de lesbanken zou zitten.

Verstappen kloppen in de Formule 3

Gelukkig geloofden niet alleen zijn ouders in zijn racetalent, ook Gravity Sports Management, een zusterbedrijf van Renault, zag potentieel in de 13-jarige Esteban Ocon. Met de steun van de Franse renstal klom Ocon steeds hoger op de ladder van de racewereld. In de Formule 3 klopte de 17-jarige Fransman in 2014 al eens op de grote poort door zijn één jaar jongere rivaal Max Verstappen van de titel te houden. Maar dat volstond niet: Verstappen kreeg een jaar later een kans van Toro Rosso in de Formule 1, kampioen Esteban Ocon moest ontgoocheld zijn kans afwachten. Een seizoen in de GP3 en enkele races voor Mercedes in de DTM-klasse hielpen nog om zijn race-ervaring te verbreden. Maar het was geduldig wachten op een kans in de koninginnenklasse.

Esteban Ocon debuteert bij Manor.

Mexicaanse doodsbedreigingen

In 2016 viel eindelijk een kans uit de lucht. De Indonesiër Rio Haryanto was met een cheque van 15 miljoen euro ingestapt bij staartteam Manor, maar halfweg het seizoen werd de geldkraan van de rookie dichtgedraaid en zat het F1-avontuur van Haryanto er al op. Stoffel Vandoorne kwam in aanmerking voor het vrije zitje, maar het was Esteban Ocon die mocht debuteren bij Manor in de GP van België. En de Fransman maakte indruk: Force India zag in Ocon de geknipte ploegmaat voor de Mexicaan Sergio Perez en schotelde hem een contract voor 2 seizoenen voor. De ervaren Perez had in 2017 zijn handen vol met de jonge snaak. De roze bolides waren op het circuit vaak verwikkeld in een bittere tweestrijd, in Azerbeidzjan duwde Ocon zijn Mexicaanse ploegmaat zelfs tegen de muur. Nadat Ocon Mexicaanse doodsbedreigingen had ontvangen, vaardigde Force India een verbod uit om elkaar aan te vallen.

Gezocht: steenrijke vader