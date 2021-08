Ocon wint doldwaze race in Hongarije, Verstappen baalt 2e keer op rij

Regen = chaos in F1. Dat is nog maar eens gebleken in een onwaarschijnlijke GP van Hongarije. Al in de eerste bocht ging het mis: Bottas remde te laat en katapulteerde de bolide van Lando Norris tegen de Red Bulls van Verstappen en Perez.

Door de vele brokstukken op het circuit werd de race meteen stilgelegd. Red Bull probeerde de bolide van Verstappen nog zo goed mogelijk op te knappen, maar de schade was groot. Een tweede klap op rij na het drama op Silverstone.

Voor Bottas (Mercedes), Perez (Red Bull), Stroll (Aston Martin), Norris (McLaren) en Leclerc (Ferrari) was de wedstrijd zelfs al na één bocht afgelopen. Mazepin moest even later ook parkeren in de garage.

En nog was het drama niet afgelopen. Bij de herstart dook iedereen de pitstraat in voor slicks, omdat het circuit voldoende opgedroogd was. Alleen Hamilton bleef op zijn regenbanden rondrijden. Een monumentale blunder. De wereldkampioen wisselde pas een ronde later van banden en moest helemaal achteraan aansluiten.