Verstappen-aanhang fluit Lewis Hamilton uit: "Dat is extra brandstof"

Max Verstappen gaf op de persbabbel na de kwalificaties aan dat hij de heisa na de race in Silverstone - twee weken geleden tikte de latere winnaar Lewis Hamilton de Nederlander uit de race - wil afsluiten.

Verstappen heeft er zijn buik van vol, maar zijn trouwe aanhang - massaal afgezakt naar Boedapest - heeft het incident nog niet verteerd.

In de tribunes hing een spandoek "Sir Cheat: karma is on its way", maar Hamilton gaf de fans lik op stuk met de poleposition. Het leverde hem geen applaus op, wel een portie boegeroep.

"Ik waardeer de grote steun hier", gooide polesitter Hamilton na de kwalificaties nog wat olie op het vuur.

"Eerlijk: dat boegeroep voedt me alleen maar, het is extra brandstof. Ik lig er niet wakker van."

Max Verstappen, die morgen vanaf de 3e plek vertrekt, stond nu ook niet meteen te springen.

"We dragen gelukkig helmen: als we racen, horen we niets. Het is niet fijn, maar het mag niemand beïnvloeden. We zijn allemaal professionals."