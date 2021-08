Te weinig brandstof in de tank: Sebastian Vettel (2e) wordt geschrapt uit uitslag

De Duitse autocoureur parkeerde zijn Aston Martin na afloop van de race met te weinig brandstof in de tank in het zogenoemde 'parc fermé'.

Volgens de regels van de Formule 1 moet een bolide na de finish nog ten minste 1 liter benzine bevatten.

De wagen van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter over te hebben. Een liter is nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

De technisch gedelegeerde meldde dat 'vergrijp' bij de racecommissarissen en zij gingen uiteindelijk over tot diskwalificatie.

Esteban Ocon, Lewis Hamilton en Carlos Sainz: dat is nu het podium in Hongarije.

Op die manier krijgt Hamilton 18 in plaats van 15 punten, Verstappen pakt twee punten in plaats van één. Zo vergroot de Brit zijn voorsprong in de WK-stand tot acht punten.