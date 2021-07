Club Brugge rondt de "thuiskomst" van sneltrein Tibo Persyn af

Het heeft even geduurd voor de Brugse bedrijvigheid op de transfermarkt op gang kwam, maar met Tibo Persyn heeft Club een tweede inkomende transfer afgerond (na verdediger Stanley Nsoki van Nice).

Persyn is een flankspeler, die bekend staat om zijn snelheid en loopvermogen. Hij biedt Club-trainer Philippe Clement extra opties na het vertrek van Dennis en Diatta en het einde van de uitleenbeurten van Dirrar en Chong. Persyn kan zowel als rechtsachter als rechtsbuiten spelen.

Bij Inter heeft hij nog een contract tot 2024. Club Brugge huurt hem een seizoen en heeft een aankoopoptie. Mogelijk is er ook een terugkoopoptie voor Inter opgenomen in het contract, maar daar werd niet over gecommuniceerd.

Persyn weet waar hij terechtkomt. Hij verliet in 2018 Club Brugge om zijn opleiding verder te zetten bij Inter.