Het geheim van "feniks" Genk: "Nuchterheid met werkersmentaliteit"

In 20 jaar tijd veroverde Racing Genk maar liefst 4 titels en 5 bekers, die laatste gisteravond na een 2-1-zege in de finale tegen Standard. Genk werd na elk succes nochtans steeds leeggeroofd door kapitaalkrachtige buitenlandse clubs. Wat is het geheim achter die voortdurende heropstanding?

"Het begint bij de opleiding", zegt technisch directeur Dimitri De Condé. Genk kweekte inderdaad toppers als Courtois, De Bruyne en Trossard.

"Daarnaast is hier ook veel nuchterheid. We gaan niet snel zweven, doen niet snel ongeoorloofde dingen. Dat koppelen we aan enthousiasme en een werkersmentaliteit."

"We hebben inderdaad regelmatig aan een nieuwe ploeg moeten bouwen. Ook mijn voorganger Gunther Jacob heeft dat een aantal keer met succes gedaan. Ik ben dan ook heel trots op ons scoutingsteam."

"Het was immers niet makkelijk. Na het kampioenenjaar was er toch kritiek. Toen de competitie werd stopgezet, stonden we 7e en was er de perceptie van een mislukt seizoen. Nog geen jaar later spelen we de Champions' Play-offs en winnen we de beker."