Boskamp voor bekerfinale: "Standard kan zijn hele seizoen redden"

Boskamp vindt dat Van den Brom en Leye het goed gedaan hebben. "Bij Van den Brom was de bedoeling om Play-off I te halen en dat heeft hij gedaan. Maar toen ze bovenaan stonden, werden de verwachtingen steeds groter. Dan hebben ze een tikje gekregen. Dat was even slikken."

"Het seizoen van Genk en het seizoen van Standard kun je een beetje met elkaar vergelijken", vindt Jan Boskamp. "Bij Genk is Van den Brom gekomen en die won meteen een aantal matchen. Daarna is het wat in elkaar gestuikt."

Carcela is weer belangrijk en Siquet breekt lekker door: dat is toch wel de verdienste van Leye.

"Leye heeft het bij Standard ook goed gedaan, ook door die bekerfinale te halen. Als ze de beker kunnen winnen en zo Europees voetbal halen, kunnen ze hun hele seizoen redden."

"In moeilijke omstandigheden heeft Leye in Luik de rust bewaard. Normaal werk je daar niet zo lang als het even slecht gaat (lacht). De rust is teruggekeerd in de kleedkamer, hij heeft Carcela weer belangrijk gemaakt en zo'n jongen als Siquet breekt lekker door. Dat is toch wel de verdienste van Leye."

"Dat de bekerfinale gespeeld wordt voor de play-offs vind ik wel waardeloos. Vroeger was het na de competitie, dat was altijd feest. En stel je ook voor dat Genk de beker wint. Dan ga je toch met een andere benadering de play-offs in. Mijn pronostiek voor zondag? Ik geef Genk 60% kans, Standard 40%."