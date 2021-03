"Eén ding moet je vermijden in de Formule 1: een team vormen met Alonso"

"Mick Schumcher heeft niet het talent van zijn vader"

Dit jaar racet er weer een Schumacher in de Formule 1. Mick Schumacher (22) wacht de zware taak om in de voetsporen van zijn vader en 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher te treden.

Gert Vermersch: "Evident wordt dat niet. Zijn team Haas kiest ervoor om nauwelijks te investeren in dit overgangsjaar en alles op volgend seizoen te zetten wanneer het reglement verandert."

Kris Wauters: "Ik maak me geen zorgen om Mick Schumacher. Hij beschikt niet over het talent van zijn vader, maar het is wel een harde werker. Dat zagen we ook in de jeugdcategoriën. Hij pikt dingen snel op en presteert vaak beter in zijn 2e seizoen."

Vermersch: "In Duitsland draait nu alle Formule 1-reclame om Mick Schumacher."

Wauters: "Het is alleszins een welopgevoede jongen. Daarom zal hij sowieso meer tijd krijgen dan zijn ploegmaat Nikita Mazepin."

Vermersch: ""Puur crapuul", hoor je over de Rus, maar wel een entertainer. Op het circuit bedoel ik. Wat Mazepin ernaast doet, daar spreek ik me niet over uit."