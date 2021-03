"Deze keer staat er toch een vraagteken achter Hamilton en Mercedes"

Beluister de Formule 1-special van De Tribune:

"Niemand gelooft dat Mercedes plots 1 seconde trager is"

Vermersch: "Tijdens de testdagen is er maar één zekerheid: elk team speelt verstoppertje. Want niemand gelooft dat Mercedes 1 seconde trager is dan Red Bull."

Wauters: "Ze zullen wel maniertjes vinden om hun auto weer in balans te krijgen. Het testweekend verliep misschien niet perfect voor Mercedes, maar pas tijdens de kwalificaties van volgende week zaterdag zullen we de echte waardeverhoudingen kennen."

"Het is de hoogste tijd voor Verstappen en Red Bull"

Wauters: "Voor Red Bull is het verdorie de hoogste tijd om nog eens een titel te pakken. Ik kruis mijn vingers voor Max Verstappen. Hij mag niet nog een keer of 5 uitvallen zoals vorig seizoen. Dat kost hem te veel punten."

"Pérez gaat Verstappen punten kosten"

Bij Red Bull krijgt Max Verstappen dit jaar het gezelschap van Sergio Pérez. De 31-jarige Mexicaan heeft al 10 seizoenen Formule 1 achter de kiezen.

Vermersch: "Het kan niet anders dat Pérez Red Bull punten zal opleveren, maar Verstappen punten zal kosten. De prestatiedrang van de Mexicaan is groot."

Wauters: "Als Pérez achter Verstappen blijft, is er geen probleem. Maar de Mexicaan is ook in staat om banden langer in leven te houden dan zijn ploegmaat. Strategisch kan hem dat een voordeel opleveren."

Vermersch: "Verstappen zal strijd moeten leveren met Mercedes en dat zullen zijn banden geweten hebben. Zo kan Pérez de lachende derde worden."