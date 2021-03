Staat Ferrari weer op? "Gaan nog niet kunnen strijden met Mercedes of Red Bull"

Vorig seizoen heeft Ferrari ondermaats gepresteerd. In het jaar van zijn 1.000e grand prix in de Formule 1 werd het trotse team meer dan eens naar huis gereden, zelfs op eigen bodem.

"Combinatie McLaren-Mercedes ziet er goed uit"

McLaren was vorig seizoen "best of the rest". Het team eindigde als 3e in het constructeurskampioenschap en dit jaar racen ze weer met een Mercedes onder de motorkap.

Kris Wauters: "Zo'n nieuwe motor houdt altijd risico's in. Je legt die niet zomaar in je auto, maar voorlopig ziet het er goed uit. En nieuwkomer Daniel Ricciardo mag verrassen voor mij."

Gert Vermersch: "Bij Red Bull is hij de enige die Max Verstappen het vuur aan de schenen heeft gelegd. De Australiër is goedlachs, tot hij achter het stuur kruipt. Geen geschenk voor zijn jongere ploegmaat Lando Norris."