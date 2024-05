Na De Bruyne ook Vertonghen gespot! EK-selectie Rode Duivels mysterieus gelekt via muurschilderingen

Wie we daar nu hebben ... Dicht bij het station in zijn geboortedorp Drongen pronkte Kevin De Bruyne vanmorgen plots op de gevel van een huis. Alles wijst erop dat de EK-selectie van de Rode Duivels op deze creatieve manier (deels?) vrijgegeven zal worden vandaag. Want ook Jan Vertonghen, Romelu Lukaku en Youri Tielemans werden al gezien als graffiti-hoofden. Morgen volgt de officiële bekendmaking, maar belangrijker: wie wordt waar als volgende gespot?