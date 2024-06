LIVEBLOG DUIVELS - Enkel Witsel bleef binnen: Duivels trainen eerste keer in Duitsland, dansende Doku steelt de show

"Minder luxe"

De Rode Duivels zijn inmiddels helemaal gesetteld in het Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg. Al valt meteen iets op: er is toch heel wat minder pracht en praal aanwezig dan in het luxeresort tijdens het WK in Qatar.



"Het klopt inderdaad dat het hotel minder luxueus is dan vroeger", vertelt onze man ter plaatse, Wouter Desmet. "Het is immers geen geheim dat de Belgische voetbalbond er financieel niet heel sterk voor staat momenteel. Maar goed, we moeten nu niet denken dat ze in bouwvallige barakken zitten, hoor"



"Op vraag van de bond is er een zwembad gegraven, er is ook een sauna, een fitness en een golfbaan aanwezig. Het is allemaal niet groot, maar vervelen zullen de Duivels zich niet doen. Al heb ik me wel laten vertellen dat onze bondscoach initieel wel een meer luxueus hotel voor ogen had."