Lijnen worden gekalkt, perszaal wordt aangekleed: Rode Duivels betreden woensdag EK-uitvalsbasis

Aan de accommodatie zal het alvast niet liggen. De uitvalsbasis van de Rode Duivels voor het EK in Ludwigsburg is helemaal klaar voor de komst van de Belgen. En ook het trainingsveld ligt er piekfijn bij voor de laatste voorbereidingen.

Het is nog heel stil in het Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg. Daar komt morgen verandering in met de komst van 24 Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco.

Voor de bondscoach van België zal het alvast aanvoelen als thuiskomen, want Tedesco groeide niet veel verder op, in Stuttgart.

Kosten noch moeite werden gespaard om van het viersterrenhotel ook een "thuis" te maken voor de Rode Duivels. Het volledige complex met 77 kamers en 144 bedden werd afgehuurd voor de Belgische nationale ploeg.

Er zijn rode schermen opgehangen om de privacy van de Duivels te beschermen. En ook het park en het golfterrein aan het hotel zijn exclusief voorbehouden voor de Belgen.