Rode Duivels logeren tijdens EK in de streek van bondscoach Tedesco en zwaaien uit tegen Luxemburg

De Rode Duivels kennen hun uitvalsbasis voor Euro 2024 in Duitsland. Ze gaan op hotel in Ludwigsburg, net boven Stuttgart. Op zondag 9 juni zwaaien de voetballers België uit met een oefenmatch tegen Luxemburg in Brussel.

De Rode Duivels spelen op het EK in Frankfurt (17 juni tegen Slovakije), in Keulen (22 juni tegen Roemenië) en in Stuttgart (op 26 juni tegen een team uit de play-offs).

De Belgische selectie kiest voor een hotel in de buurt van Stuttgart als uitvalsbasis. Uit de UEFA-catalogus hebben ze voor het Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg gekozen, in het zuiden van Duitsland.

"De omstandigheden zijn er perfect", laat de voetbalbond weten. "Het hotel is rustig gelegen, makkelijk bereikbaar en voldoende ruim."

Een zwembad heeft het hotel niet, wel een wellnessruimte, een krachthonk en een golfterrein.

Ludwigsburg is bekend terrein voor Domenico Tedesco. De bondscoach groeide op in de regio Stuttgart.

Voor de trainingen zijn de faciliteiten van de Duitse eersteklasser VfB Stuttgart een mogelijkheid. Het is de club waar Tedesco zijn eerste stapjes zette als trainer.