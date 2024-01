Zien Gent en Antwerp toptalenten vertrekken? En Duivel met transfer van 60 miljoen? Deze 8 Belgen hebben transferkoorts

Transferbommetje gedropt door L'Equipe, gisteren. Volgens de Franse sportkrant trekt KAA Gent-talent Malick Fofana voor 15 miljoen euro naar Olympique Lyon. De traditieclub staat momenteel 15e in de Ligue 1 en wil met een stevige kwaliteitsinjectie de heropleving inzetten.

Maar wat zal Hein Vanhaezebrouck denken? Bij Gent was Fofana de laatste maanden een absolute smaakmaker.



Voor de Buffalo's zou het de tweede keer zijn dat het in de wintermercato een jong talent (vroeg) richting Frankrijk ziet vertrekken. Vorig jaar trok Ibrahim Salah voor 6,5 miljoen euro naar Rennes, waar hij momenteel geen titularis is. Zijn vervanger toen? Gift Orban...