Uitblinker tegen Barça, maar een onzekere toekomst: casht Antwerp deze winter al voor Arthur Vermeeren?

Zijn eerste seizoen als prof was straf - onverhoopt snel zijn kans gegrepen, dan cruciaal op weg naar beker én titel. En wat gezegd van jaargang nummer twee? Debuteren in de Champions League, vervolgens Rode Duivel, gelegenheidsaanvoerder tegen Porto en woensdag uitstekend én beslissend tegen Barcelona. Alles lijkt zo snel te komen voor 'Tuurke'.

Woensdag zette de middenvelder een uitroepteken achter een meer dan geslaagde debuutcampagne op het kampioenenbal. Herinner u hoe Vermeeren een klein lichtpuntje was in de pandoering op bezoek bij Barcelona. Vervolgens waren er twee assists in het thuisduel tegen Sjachtar. Drie weken later zou de smaakmaker op de Bosuil de andere kant van de medaille leren kennen, toen balverlies tegen Porto een ommekeer inluidde.

Krap bij kas

Vraag is nu wanneer gegadigden een offensief plannen om Vermeeren weg te lokken op de Bosuil.

Is Barcelona na de dubbele confrontatie overtuigd? Of gaan de Engelse topclubs tijdens de komende wintermercato wél all in?

Sowieso is het voor Antwerp allerminst uitgesloten dat ze deze winter al cashen voor hun goudhaantje. Het is dan ook een publiek geheim dat de Great Old financieel krap bij kas zit. Geldschieter Paul Gheysens strooit niet meer met miljoenen en dus kan de Great Old vers geld goed gebruiken.

Zelfs als ze daardoor hun diamant relatief snel zien vertrokken.



Voor de aftrap tegen Barcelona wond CEO Sven Jaecques er bij rechtenhouder VTM geen doekjes om: "We gaan er niet van uit en we hopen het niet, maar de kans bestaat dat Arthur na januari geen eigendom meer is van Antwerp."