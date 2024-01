IJslandse coach, die ooit de Red Flames klopte, moet KV Kortrijk van degradatie redden

Alexandersson maakt de overstap van de Deense eersteklasser Lyngby BK. Dat staat na zeventien speeldagen in de Deense Superligaen zevende, met twintig punten na zeventien speeldagen. Alexandersson is er sinds juni 2021 T1. Voordien coachte hij in eigen land ook al Leiknir Reykjavik.



De langste periode in zijn trainercarrière spendeerde Alexandersson als bondscoach van de IJslandse voetbalvrouwen, waarmee hij in 2016 eens de Red Flames klopte in een oefenduel. Hij was ook assistent bij de nationale mannenploeg van IJsland.



Kortrijk hervat de competitie op zaterdag 20 januari met een verplaatsing naar Standard. Zaterdag vertrekt de club voor het eerst in vijftien jaar op winterstage naar het buitenland. Het Spaanse Albir is de bestemming.

Alexandersson zal bij Kortrijk het roer overnemen van interimcoach Joseph Akpala. Die zwaaide de plak na het ontslag van Glen De Boeck begin december. De Boeck was zelf eind september Edward Still komen opvolgen.

Kortrijk is troosteloos laatste in de tussenstand van de Jupiler Pro League, met tien punten na twintig wedstrijden, en kon nog maar twee keer winnen dit seizoen. Het verloor zijn laatste vier competitiematchen.