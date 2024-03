KV Kortrijk gooit strijd onderin weer helemaal open na spektakelzege tegen RWDM

Kadri trapt een voorzet de zestien in en ziet hoe twee Brusselaars de stuitende bal niet goed inschatten. Davies profiteert optimaal en prikt de bal keurig voorbij Defourny het doel in.

Felipe Avenatti (Kortrijk): "We speelden deze match met een prima mindset. Het veld lag er niet zo goed bij, wat zorgde voor veel strijd en duels. Daar waren we op ingesteld. Deze match geeft ons een nodige vertrouwensboost. Ik denk dat we van elke ploeg in de Relegation Play-offs kunnen winnnen."



David Sousa (RWDM): "Ik ben enorm teleurgesteld. We hebben fouten gemaakt, dat hoort bij voetbal. Het ligt niet aan de coach. We moeten beter zijn als spelers. Dat gaan we intern moeten bespreken."

Bruno Irles (trainer RWDM): "Mijn analyse is simpel. We hebben de zege vandaag weggegeven. We zijn teleurgesteld, maar deze nederlaag betekent natuurlijk niet dat we sowieso degraderen. We moeten nu vooral blijven werken als groep. Ik heb vertrouwen."

Freyr Alexandersson (trainer Kortrijk): "Het was een echt slagveld. Beide ploegen hebben alles gegeven. In de tweede helft konden we het spel domineren en de winst veiligstellen. Deze zege heel belangrijk voor de fans. Nu zitten we in de mix in de Play-downs."